Na natureza, as relações entre espécies costumam ser regidas pela competição direta por sobrevivência. Ainda assim, a seleção natural por vezes produz alianças inesperadas em que antigos adversários ou organismos radicalmente diferentes tornam-se parceiros estáveis.
Das savanas africanas aos recifes de coral, pesquisadores registram casos em que a cooperação supera a agressão, permitindo que os animais compensem limitações próprias com habilidades do vizinho.
Vínculos interespecíficos duradouros são raros, pois a maioria dos habitantes do planeta guia-se pelo instinto de autopreservação. Contudo, sob recursos limitados, a união de esforços confere vantagem: localização mais rápida de alimento, defesa mais eficaz contra predadores e manutenção da saúde. Por vezes, tais associações parecem o resultado de um "engenheiro natural" que calculou os benefícios para ambos os lados.
Posição atribuída: Segundo o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov, em conversa com a Pravda.Ru, "a troca mutualista de serviços frequentemente torna-se o único modo de sobrevivência em ambiente agressivo. Os animais são capazes de sair do comportamento habitual se isso traz resultado imediato na forma de segurança ou alimento calórico".
Nos parques nacionais de Uganda, biólogos observam rotineiramente a seguinte cena: um grande javali-africano (Phacochoerus africanus) imobiliza-se ou deita no solo, permitindo que um grupo de mangustos-listrados (Mungos mungo) percorra seu corpo. Os mangustos removem carrapatos e outros ectoparasitas da pele do suídeo. Para os pequenos predadores, trata-se de acesso a presa proteica; para o javali, de alívio de infestações dolorosas. É um exemplo incomum de mamíferos de ordens diferentes mantendo interação de limpeza recíproca.
A interação de aves com mamíferos — e até com humanos — é um clássico da parceria natural. No leste da África, pequenos pássaros guias-de-mel (Indicator indicator) "recrutam" pessoas para abrir ninhos de abelhas. A ave vocaliza e guia o humano até a árvore com favos; após a coleta, obtém sua parte na forma de cera e larvas.
Posição atribuída: Segundo o especialista em manejo de animais domésticos Mikhail Kravtsov, em conversa com a Pravda.Ru, "tais formas de comunicação entre espécies podem ser transmitidas entre gerações. As aves usam o humano como ferramenta, enquanto rinocerontes, por exemplo, dependem de pegas-boiadas como sistema de alerta precoce, algo crítico dada a visão deficiente desses grandes herbívoros".
Zebras e avestruzes também formam sistema combinado de vigilância. As zebras confiam em audição e olfato aguçados, enquanto os avestruzes usam visão de longo alcance para monitorar o horizonte.
Nos recifes de coral desenrolam-se interações não menos complexas. Peixes-palhaço (Amphiprion spp.) vivem entre os tentáculos urticantes de anêmonas-do-mar. Proteídos por muco especializado, não sofrem os nematocistos letais para outros peixes. Em um oceano onde habitam tubarões-viperinos e outros predadores perigosos, tal refúgio é inestimável. Em contrapartida, os peixes fornecem nitrogênio à anêmona por meio de excretas e afugentam organismos que a prejudicam.
Posição atribuída: Segundo a zoopsicóloga Elena Vorobyeva, em conversa com a Pravda.Ru, "a simbiose anêmona–peixe-palhaço exemplifica ajustamento químico. Assim como o odor de marcas felinas funciona como identificador individual em terra, o muco do peixe sinaliza à anêmona que se trata de um parceiro, não de presa".
|Espécies parceiras
|Base da cooperação
|Mangustos-listrados e javalis-africanos
|Higiene e alimentação (remoção de parasitas)
|Guias-de-mel e humanos
|Localização e obtenção de mel
|Zebras e avestruzes
|Vigilância coletiva (visão + audição/olfato)
|Peixes-palhaço e anêmonas
|Proteção contra predadores e troca de nutrientes
Limite importante: Nem todo mutualismo é simétrico. Na associação entre rinocerontes e pegas-boiadas (Buphagus spp.), as aves por vezes abrem feridas no mamífero para alimentar-se de sangue, comportando-se como parasitas facultativos e não apenas como limpadoras.
Por que predadores não devoram seus pequenos auxiliares?
O instinto indica ao predador que o benefício de longo prazo do "serviço" — por exemplo, limpeza de parasitas — supera o ganho calórico único de consumir o parceiro.
O mutualismo é sempre vantajoso para ambos?
Não necessariamente. Como no caso das pegas-boiadas, a relação pode deslizar para parasitismo quando um dos parceiros passa a explorar o outro.
Animais domésticos podem estabelecer laços análogos?
Sim. Cães e gatos em ambiente doméstico frequentemente desenvolvem interações sociais complexas. A genética — como o antigo alelo do loco K relacionado à pelagem tigrada — determina fenótipo, mas o comportamento é modulado pelo ambiente e pela convivência com outras espécies.
Quão estáveis são essas relações?
A associação interespecífica persiste exatamente enquanto for vantajosa. Se uma das espécies deixa de fornecer benefício, o vínculo se dissolve rapidamente.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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