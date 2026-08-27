Especialistas explicam a seleção natural de parcerias interespecíficas

Na natureza, as relações entre espécies costumam ser regidas pela competição direta por sobrevivência. Ainda assim, a seleção natural por vezes produz alianças inesperadas em que antigos adversários ou organismos radicalmente diferentes tornam-se parceiros estáveis.

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Das savanas africanas aos recifes de coral, pesquisadores registram casos em que a cooperação supera a agressão, permitindo que os animais compensem limitações próprias com habilidades do vizinho.

Por que a natureza seleciona a cooperação

Vínculos interespecíficos duradouros são raros, pois a maioria dos habitantes do planeta guia-se pelo instinto de autopreservação. Contudo, sob recursos limitados, a união de esforços confere vantagem: localização mais rápida de alimento, defesa mais eficaz contra predadores e manutenção da saúde. Por vezes, tais associações parecem o resultado de um "engenheiro natural" que calculou os benefícios para ambos os lados.

Posição atribuída: Segundo o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov, em conversa com a Pravda.Ru, "a troca mutualista de serviços frequentemente torna-se o único modo de sobrevivência em ambiente agressivo. Os animais são capazes de sair do comportamento habitual se isso traz resultado imediato na forma de segurança ou alimento calórico".

Javalis-africanos e mangustos: aliança higiênica

Nos parques nacionais de Uganda, biólogos observam rotineiramente a seguinte cena: um grande javali-africano (Phacochoerus africanus) imobiliza-se ou deita no solo, permitindo que um grupo de mangustos-listrados (Mungos mungo) percorra seu corpo. Os mangustos removem carrapatos e outros ectoparasitas da pele do suídeo. Para os pequenos predadores, trata-se de acesso a presa proteica; para o javali, de alívio de infestações dolorosas. É um exemplo incomum de mamíferos de ordens diferentes mantendo interação de limpeza recíproca.

Sentinelas aladas e guias

A interação de aves com mamíferos — e até com humanos — é um clássico da parceria natural. No leste da África, pequenos pássaros guias-de-mel (Indicator indicator) "recrutam" pessoas para abrir ninhos de abelhas. A ave vocaliza e guia o humano até a árvore com favos; após a coleta, obtém sua parte na forma de cera e larvas.

Posição atribuída: Segundo o especialista em manejo de animais domésticos Mikhail Kravtsov, em conversa com a Pravda.Ru, "tais formas de comunicação entre espécies podem ser transmitidas entre gerações. As aves usam o humano como ferramenta, enquanto rinocerontes, por exemplo, dependem de pegas-boiadas como sistema de alerta precoce, algo crítico dada a visão deficiente desses grandes herbívoros".

Zebras e avestruzes também formam sistema combinado de vigilância. As zebras confiam em audição e olfato aguçados, enquanto os avestruzes usam visão de longo alcance para monitorar o horizonte.

Simbiose subaquática: proteção em troca de nitrogênio

Nos recifes de coral desenrolam-se interações não menos complexas. Peixes-palhaço (Amphiprion spp.) vivem entre os tentáculos urticantes de anêmonas-do-mar. Proteídos por muco especializado, não sofrem os nematocistos letais para outros peixes. Em um oceano onde habitam tubarões-viperinos e outros predadores perigosos, tal refúgio é inestimável. Em contrapartida, os peixes fornecem nitrogênio à anêmona por meio de excretas e afugentam organismos que a prejudicam.

Posição atribuída: Segundo a zoopsicóloga Elena Vorobyeva, em conversa com a Pravda.Ru, "a simbiose anêmona–peixe-palhaço exemplifica ajustamento químico. Assim como o odor de marcas felinas funciona como identificador individual em terra, o muco do peixe sinaliza à anêmona que se trata de um parceiro, não de presa".

Espécies parceiras Base da cooperação Mangustos-listrados e javalis-africanos Higiene e alimentação (remoção de parasitas) Guias-de-mel e humanos Localização e obtenção de mel Zebras e avestruzes Vigilância coletiva (visão + audição/olfato) Peixes-palhaço e anêmonas Proteção contra predadores e troca de nutrientes

Limite importante: Nem todo mutualismo é simétrico. Na associação entre rinocerontes e pegas-boiadas (Buphagus spp.), as aves por vezes abrem feridas no mamífero para alimentar-se de sangue, comportando-se como parasitas facultativos e não apenas como limpadoras.

Perguntas frequentes sobre alianças animais

Por que predadores não devoram seus pequenos auxiliares?

O instinto indica ao predador que o benefício de longo prazo do "serviço" — por exemplo, limpeza de parasitas — supera o ganho calórico único de consumir o parceiro.

O mutualismo é sempre vantajoso para ambos?

Não necessariamente. Como no caso das pegas-boiadas, a relação pode deslizar para parasitismo quando um dos parceiros passa a explorar o outro.

Animais domésticos podem estabelecer laços análogos?

Sim. Cães e gatos em ambiente doméstico frequentemente desenvolvem interações sociais complexas. A genética — como o antigo alelo do loco K relacionado à pelagem tigrada — determina fenótipo, mas o comportamento é modulado pelo ambiente e pela convivência com outras espécies.

Quão estáveis são essas relações?

A associação interespecífica persiste exatamente enquanto for vantajosa. Se uma das espécies deixa de fornecer benefício, o vínculo se dissolve rapidamente.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.