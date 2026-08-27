Região de Arkhangelsk usa gastronomia para atrair mercados asiáticos

A região de Arkhangelsk, no noroeste da Rússia, está a utilizar a sua cultura alimentar como instrumento diplomático e económico, posicionando produtos e tradições do Norte russo em mercados asiáticos, com destaque para a China. A estratégia foi apresentada durante as comemorações do Dia da Amizade Russo-Chinesa, em sessão plenária dedicada ao desenvolvimento do setor alimentar e à promoção de marcas regionais no exterior.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Поморский рыбный пирог с треской и картофелем

A ministra do Complexo Agroindustrial e Comércio da região, Irina Bazhanova, detalhou a infraestrutura existente: 1.300 estabelecimentos de restauração em operação no território conhecido como Pomorje. O setor funciona como elo entre a produção agrícola local e a valorização das tradições do Norte da Rússia, transformando receitas históricas em ofertas comerciais com potencial de exportação.

Dado e base: Festival "Comida Pomor" (Еда поморская), edição mais recente — 16 pontos de restauração participantes, 35 pratos de autor criados, mais de 1.300 porções vendidas; apoiado pelo projeto nacional "Turismo e Hospitalidade".

Dois marcos estruturam a iniciativa. O projeto "Café da Manhã Russo" (Русский завтрак), pioneiro no país a nível regional, padronizou a apresentação matinal de produtos locais. Paralelamente, a rede de serviços à beira de estrada incorporou 50 itens baseados em receitas antigas, de modo que o viajante contacta com a gastronomia autêntica antes mesmo de chegar ao destino final. Segundo o especialista agrário Viktor Smirnov, esta abordagem antecipa a experiência do turista e converte a exportação de matérias-primas em exportação de "cultura de consumo pronta", abrindo canais para mercados asiáticos.

Posição atribuída: Segundo o especialista agrário Viktor Smirnov, a integração de produtos locais em cafés de beira de estrada representa "trabalho antecipado" que dá ao viajante a "primeira e mais precisa impressão da região", e para agricultores e processadores o acesso a mercados asiáticos via projetos gastronómicos significa "não apenas exportação de matéria-prima, mas exportação de cultura de consumo pronta".

A ministra Bazhanova sublinhou que o sucesso não se mede apenas em volumes. A "diplomacia gastronómica" reside em detalhes sensoriais — o aroma do café ao estilo de Mezen nas corridas matinais, o calor dos *shanezhki* (espécie de pães abertos tradicionais) nas oficinas práticas, a profundidade da cultura popular. Afirmou que a região possui marca própria reconhecível, atraindo visitantes de outras partes da Rússia para festivais e feiras.

Atribuição e limite: A afirmação de que a marca "Feito na região de Arkhangelsk" se tornará "sinal de qualidade reconhecido para o consumidor internacional" é uma meta declarada pelas autoridades regionais; o texto não apresenta calendário, métricas de reconhecimento nem acordos comerciais já firmados com importadores chineses.

O plano imediato prevê ampliar a cooperação com o Centro de Exportação Russo para colocar a rotulagem "Feito na região de Arkhangelsk" como referência de qualidade no exterior. Nos próximos cinco dias, no quadro do festival "Margens do Sabor" (Берега вкуса), estão agendados encontros entre regiões russas e províncias chinesas para discutir intercâmbio de experiência em alimentação e turismo. A fonte não detalha quais províncias chinesas participam, nem que produtos específicos têm prioridade nas negociações de fornecimento.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.