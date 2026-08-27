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Mito dos 2,5 litros de água diários tem origem em erro de interpretação

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A crença de que é necessário beber exatamente 2,5 litros de água por dia originou-se de uma interpretação equivocada de um relatório de cientistas americanos de 1945. Embora o documento mencionasse esse volume, os autores ressaltavam que a maior parte da hidratação já provém dos alimentos e de outras bebidas. Com o tempo, esse detalhe foi omitido, transformando a recomendação em um dogma que ignora as necessidades biológicas individuais.

Девушка пьёт воду
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Девушка пьёт воду

A inexistência de uma norma universal

Não existe uma quantidade fixa de água aplicável a todas as pessoas. A necessidade de líquidos é dinâmica e regulada pelo próprio corpo, que envia sinais de sede com base na dieta, no estado de saúde e na temperatura ambiente.

De acordo com a Dra. Ekaterina Dubrovina, candidata em ciências médicas, a demanda hídrica é influenciada por fatores como:

  • Dados antropométricos (peso e altura);
  • Velocidade do metabolismo;
  • Intensidade de atividades físicas;
  • Condições climáticas.

Fatores que alteram a hidratação

Pessoas com maior massa corporal demandam mais água para manter o funcionamento dos sistemas orgânicos. Da mesma forma, treinos intensos elevam a perda de líquidos através do suor. Ajustes no consumo também são necessários durante a gravidez, em casos de doenças crônicas ou durante o uso de certos medicamentos.

A alimentação desempenha um papel central: o consumo de frutas e vegetais frescos supre grande parte da necessidade hídrica, reduzindo a necessidade de ingestão forçada de água.

"O consumo excessivo de água sem a sensação de sede pode sobrecarregar os rins e o sistema cardiovascular; por isso, deve-se priorizar os sinais internos do organismo", explica a médica terapeuta Anna Kuznetsova em conversa com a Pravda.Ru.

Esclarecimentos sobre a ingestão de líquidos

Beber água sem sentir sede: Não é necessário para indivíduos saudáveis, pois o corpo sinaliza a falta de líquidos através da sede. Exceções ocorrem em crianças e idosos, cujo mecanismo de percepção da sede pode ser menos preciso.

Chá e café: São contabilizados no balanço hídrico diário, assim como a água presente em alimentos sólidos, como sopas, frutas e legumes.

Riscos do excesso: A ingestão exagerada de água pode causar hiponatremia, uma redução perigosa na concentração de sais no sangue, o que afeta negativamente as funções cerebrais.

Indicadores de hidratação adequada: A ausência de sede e a coloração da urina (amarelo claro ou quase transparente) são os principais sinais de que o corpo está hidratado.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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