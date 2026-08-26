Estudo mostra como a anatomia animal inspira inovações tecnológicas

A engenharia moderna frequentemente reproduz mecanismos biológicos para solucionar problemas complexos. A biomimética, abordagem científica que extrai soluções da natureza para criar tecnologias, resultou em transportes mais silenciosos, diagnósticos médicos precisos e arquitetura com maior eficiência energética.

Photo: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сова на открытом воздухе

Transporte e Aerodinâmica: Lições de Aves e Mamíferos Marinhos

Um dos problemas mais críticos dos trens de alta velocidade "Shinkansen", no Japão, era o "boom do túnel" — uma onda sonora potente gerada ao entrar em espaços estreitos em alta velocidade. A solução veio da observação do martim-pescador, ave que mergulha na água quase sem respingar ao transitar entre o ar (meio menos denso) e a água (meio mais denso).

Posição atribuída: Segundo o biólogo ecologista Arkady Kuznetsov, a alteração do bico do trem para copiar a forma do martim-pescador eliminou o ruído nos túneis e reduziu o consumo de energia em 15% devido à melhoria aerodinâmica.

A aerodinâmica também foi aprimorada através de outras espécies. As protuberâncias nas nadadeiras das baleias jubarte, que conferem agilidade apesar do tamanho do animal, inspiraram o design de pás de geradores eólicos, permitindo operação com ventos fracos. Já as penas das corujas, que anulam a turbulência do ar, serviram de base para hélices de drones silenciosas. Até a anatomia do peixe-cubo foi utilizada como protótipo para um carro conceito com baixíssimo coeficiente de resistência.

Posição atribuída: Para o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov, a natureza não cria excessos; se um peixe possui corpo quadrado, isso é a solução ótima para a estabilidade em fluxos turbulentos.

Saúde e Medicina: Sensores e Superfícies Biológicas

A ecolocalização dos morcegos, que emitem pulsos ultrassônicos para analisar o eco e orientar-se, foi a base para a criação de sonares e aparelhos de ultrassom. Na medicina, essa lógica permite a visualização de órgãos internos sem cirurgia, analisando a reflexão das ondas em tecidos de diferentes densidades.

Posição atribuída: O zoólogo Dmitry Melnikov afirma que a precisão dos morcegos, capazes de distinguir insetos do tamanho de um mosquito na escuridão total, inspirou scanners modernos para a detecção precoce de patologias.

Outra aplicação reside na pele do tubarão. Suas escamas, compostas por dentículos dérmicos, evitam a formação de redemoinhos de água e dificultam a fixação de bactérias. Essa estrutura foi replicada em revestimentos para aeronaves, roupas de mergulho profissionais e plásticos para corrimãos e equipamentos hospitalares, reduzindo a dependência de antissépticos químicos.

Engenharia de Materiais e Arquitetura Sustentável

A capacidade de lagartixas (geckos) de caminhar em superfícies verticais de vidro deve-se a milhões de cerdas microscópicas que interagem em nível molecular. Esse mecanismo permitiu a criação de materiais adesivos que não deixam resíduos, úteis para robôs em estações espaciais e curativos médicos que não lesionam a pele ao serem removidos.

Na arquitetura, o centro comercial Eastgate, na África, utiliza a lógica dos cupinzeiros para evitar o uso de ar-condicionado convencional. Cupins constroem torres com sistemas de aberturas e chaminés que estabilizam a temperatura interna independente do calor externo. A aplicação desse sistema no edifício reduziu os gastos com energia elétrica em até 90%.

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Escopo da informação: As aplicações descritas baseiam-se em estudos de morfologia animal e sua transposição para a engenharia civil, mecânica, aeroespacial e médica.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.