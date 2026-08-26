Designer Simon Weckert cria camisa para burlar sistemas de vigilância por IA

O designer Simon Weckert criou uma camisa com estampas abstratas capaz de reduzir a probabilidade de detecção de uma pessoa por sistemas de vigilância baseados em inteligência artificial (IA). O projeto utiliza a criação de imagens visuais adversárias, que confundem os algoritmos de visão computacional, embora permaneçam visíveis e compreensíveis para o olho humano. O resultado foi obtido por meio do treinamento iterativo de uma rede neural, mas a eficácia da peça depende da arquitetura específica do sistema de reconhecimento utilizado.

Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цифровое искусство искусственной интеллекта

Método e funcionamento do camuflagem digital

A tecnologia baseia-se na premissa de que os sistemas de visão computacional não compreendem a essência de um objeto, mas reconhecem padrões estatísticos. O processamento ocorre em etapas: primeiro, o algoritmo identifica contrastes, gradientes e contornos; em seguida, busca elementos característicos da figura humana, como as proporções dos membros, silhuetas de cabeça e ombros e a continuidade do contorno corporal.

A camisa de Weckert combina cores saturadas e padrões geométricos interceptados para gerar ruído visual. Essa composição atua em duas frentes: as transições bruscas de cores afetam as camadas iniciais de processamento da rede neural, enquanto as formas sobrepostas rompem a percepção de continuidade do corpo. Isso impede que o sistema agrupe as partes da imagem em uma silhueta humana reconhecível.

Comentário do pesquisador: Segundo o físico Dmitry Lapshin, a visão computacional depende da busca por padrões de pixels. Se for criado um padrão que imite características de outros objetos ou destrua a estrutura de gradientes habituais, a rede neural pode classificar o objeto como ruído ou como um item indefinido.

Processo de desenvolvimento do padrão

O desenho da estampa não foi feito manualmente, pois as vulnerabilidades da visão computacional não são óbvias para humanos. O padrão foi desenvolvido através de um ciclo adversário com outra rede neural, seguindo estas etapas:

Geração de uma variante do desenho por uma rede neural;

Teste da imagem em um sistema de detecção de objetos;

Avaliação do nível de confiança do algoritmo em identificar a presença de um humano;

Ajuste do desenho e repetição do ciclo até que os índices de reconhecimento fossem minimizados.

Limites de eficácia e validação

Embora o projeto demonstre a possibilidade de burlar a IA via objetos físicos, existem limitações técnicas significativas. O material não apresenta dados de testes em diferentes modelos de IA ou sob variadas condições de iluminação. Como o padrão foi otimizado para algoritmos específicos, ele pode ser ineficaz contra sistemas com arquiteturas distintas ou métodos de filtragem de ruído mais avançados.

Ação sobre o sistema Resultado para o algoritmo Transições cromáticas intensas Falha nas camadas iniciais de processamento Formas geométricas interceptadas Ruptura da integridade do contorno corporal

O estudo confirma que métodos estatísticos de reconhecimento de imagem são vulneráveis a interferências visuais preparadas especificamente. Para validar a universalidade da técnica, seriam necessários testes com diferentes conjuntos de dados (datasets) e variados tipos de câmeras. Mais detalhes podem ser encontrados na publicação original do projeto.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.