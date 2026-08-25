Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Órgãos não envelhecem ao mesmo tempo segundo novo sistema de IA

Sociedade » Curiosidades

IA identifica a idade biológica de órgãos através da estrutura dos tecidos

Pesquisadores desenvolveram um sistema de "relógios teciduais" baseado em inteligência artificial (IA) capaz de determinar a idade biológica de órgãos específicos analisando a estrutura microscópica dos tecidos. O estudo, publicado na revista Nature Medicine, demonstra que os órgãos não envelhecem de forma síncrona e que alguns desses padrões podem ser detectados via exames de sangue. O método, porém, ainda requer validação em prática clínica.

Мед. ИИ
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мед. ИИ

Como funciona a análise estrutural

Diferente dos métodos convencionais que buscam marcadores moleculares, como a metilação do DNA, esta tecnologia foca na arquitetura física dos órgãos através de imagens histológicas (cortes de tecidos vistos ao microscópio).

Para treinar a IA, foram utilizados dados do projeto GTEx, abrangendo amostras de 40 tipos de tecidos de 983 pessoas. O algoritmo processou 25.712 imagens, fragmentadas em cerca de 480 milhões de unidades menores (tiles), analisando a organização espacial para identificar padrões associados à idade.

A margem de erro média do modelo na determinação da idade foi de 4,9 anos. Os dados indicam que a idade biológica dos tecidos apresenta correlação com a presença de patologias orgânicas, o estado dos telômeros e a quantidade de doenças crônicas.

"Os tecidos guardam um registro detalhado do processo de envelhecimento. A combinação de histologia e IA permite visualizar padrões invisíveis ao olho humano e compreender como o envelhecimento se distribui pelo corpo", afirma a médica terapeuta Anna Kuznetsova.

Ritmos distintos de envelhecimento

O estudo revelou que a trajetória de mudanças estruturais varia conforme o tecido:

  • Pulmões, rins, pâncreas e glândulas suprarrenais: apresentam sinais de envelhecimento acelerado entre os 20 e 40 anos.
  • Útero: as alterações mais abruptas ocorrem durante a menopausa.
  • Outros tecidos: demonstram um envelhecimento mais linear ou com picos tardios.

Foi observada também a ligação entre o envelhecimento local e doenças específicas. O diabetes, por exemplo, provoca alterações estruturais marcantes no pâncreas, enquanto a insuficiência renal acelera os sinais de envelhecimento em múltiplos tipos de tecidos simultaneamente.

Do tecido ao sangue: a possibilidade de predição

Devido à natureza invasiva da biópsia, os autores buscaram correlacionar os dados estruturais com perfis de expressão gênica no sangue. Ao comparar a diferença entre a idade cronológica e a biológica dos tecidos nos mesmos indivíduos, a equipe criou preditores que permitem estimar o estado dos órgãos via análise sanguínea.

Doença Sinal forte de envelhecimento detectado
Doença de Alzheimer Cérebro
Doença de Crohn Trato gastrointestinal
Diabetes Pâncreas

Limitações e perspectivas

Embora a precisão seja alta, o estudo possui limitações. A base de dados GTEx utiliza amostras que nem sempre refletem a dinâmica de mudanças em tempo real de um único paciente. Além disso, a transição da análise histológica para o exame de sangue é um passo conceitual que exige validação independente em larga escala.

O trabalho não estabelece que o exame de sangue substitua a biópsia no momento atual, mas indica a viabilidade de testes futuros. Também não foi detalhada a precisão desses "relógios sanguíneos" em indivíduos saudáveis e sem patologias evidentes.

A principal contribuição da pesquisa é a abordagem do envelhecimento como uma reorganização arquitetônica do órgão, e não apenas como uma oscilação química molecular, permitindo um monitoramento mais preciso da progressão de doenças.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Mulher
Método sul-coreano de cuidados com a pele foca em prevenção do envelhecimento
Guia de viagem para Goa detalha clima, segurança e diferenças regionais
Turismo
Guia de viagem para Goa detalha clima, segurança e diferenças regionais
Salvação ou desperdício de dinheiro: сomo funciona a fixação do pigmento em tinturas capilares suaves
Mulher
Salvação ou desperdício de dinheiro: сomo funciona a fixação do pigmento em tinturas capilares suaves
Mais populares
Manicure de outono 2026 resgata estética dos anos 90 com cores profundas

A nova temporada de manicure propõe a troca do minimalismo por elementos visuais marcantes e texturas que remetem a décadas passadas em unhas curtas.

Manicure de outono 2026 resgata estética dos anos 90 com cores profundas
Sapatos Derby são a aposta para substituir tênis e sapatilhas no outono de 2026
Sapatos Derby são a aposta para substituir tênis e sapatilhas no outono de 2026
Mechas francesas reduzem a necessidade de retocar a raiz mensalmente
Impacto da psicologia ambiental na escolha de novas cores para paredes
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
GAC GS4 chega ao mercado com versões para cidade e estrada
Moda 2026 aposta em cintos largos para criar contraste de texturas
Técnica japonesa substitui esfregamento de fios por limpeza por escorrimento
Técnica japonesa substitui esfregamento de fios por limpeza por escorrimento
últimos materiais
Nikolai Topornin analisa impactos de possível inadimplência dos EUA
Órgãos não envelhecem ao mesmo tempo segundo novo sistema de IA
Melhores tipos de piso para quem tem animais de estimação
Analistas preveem alta gradual nos preços de carnes e aves na Rússia
Regra dos sete anos para cães é derrubada por estudo genético
Estudo revela quais marcas de carros são mais confiáveis após três anos de uso
Guia de viagem para Goa detalha clima, segurança e diferenças regionais
FESCO altera rotas logísticas para o Sul da Rússia após perda de navio
Como explorar a Coreia do Sul evitando as rotas convencionais
Sem camisas molhadas: técnica de estatodinâmica estimula hormônios para queima de gordura
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.