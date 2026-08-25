Órgãos não envelhecem ao mesmo tempo segundo novo sistema de IA

IA identifica a idade biológica de órgãos através da estrutura dos tecidos

Pesquisadores desenvolveram um sistema de "relógios teciduais" baseado em inteligência artificial (IA) capaz de determinar a idade biológica de órgãos específicos analisando a estrutura microscópica dos tecidos. O estudo, publicado na revista Nature Medicine, demonstra que os órgãos não envelhecem de forma síncrona e que alguns desses padrões podem ser detectados via exames de sangue. O método, porém, ainda requer validação em prática clínica.

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Como funciona a análise estrutural

Diferente dos métodos convencionais que buscam marcadores moleculares, como a metilação do DNA, esta tecnologia foca na arquitetura física dos órgãos através de imagens histológicas (cortes de tecidos vistos ao microscópio).

Para treinar a IA, foram utilizados dados do projeto GTEx, abrangendo amostras de 40 tipos de tecidos de 983 pessoas. O algoritmo processou 25.712 imagens, fragmentadas em cerca de 480 milhões de unidades menores (tiles), analisando a organização espacial para identificar padrões associados à idade.

A margem de erro média do modelo na determinação da idade foi de 4,9 anos. Os dados indicam que a idade biológica dos tecidos apresenta correlação com a presença de patologias orgânicas, o estado dos telômeros e a quantidade de doenças crônicas.

"Os tecidos guardam um registro detalhado do processo de envelhecimento. A combinação de histologia e IA permite visualizar padrões invisíveis ao olho humano e compreender como o envelhecimento se distribui pelo corpo", afirma a médica terapeuta Anna Kuznetsova

Ritmos distintos de envelhecimento

O estudo revelou que a trajetória de mudanças estruturais varia conforme o tecido:

Pulmões, rins, pâncreas e glândulas suprarrenais: apresentam sinais de envelhecimento acelerado entre os 20 e 40 anos.

apresentam sinais de envelhecimento acelerado entre os 20 e 40 anos. Útero: as alterações mais abruptas ocorrem durante a menopausa.

as alterações mais abruptas ocorrem durante a menopausa. Outros tecidos: demonstram um envelhecimento mais linear ou com picos tardios.

Foi observada também a ligação entre o envelhecimento local e doenças específicas. O diabetes, por exemplo, provoca alterações estruturais marcantes no pâncreas, enquanto a insuficiência renal acelera os sinais de envelhecimento em múltiplos tipos de tecidos simultaneamente.

Do tecido ao sangue: a possibilidade de predição

Devido à natureza invasiva da biópsia, os autores buscaram correlacionar os dados estruturais com perfis de expressão gênica no sangue. Ao comparar a diferença entre a idade cronológica e a biológica dos tecidos nos mesmos indivíduos, a equipe criou preditores que permitem estimar o estado dos órgãos via análise sanguínea.

Doença Sinal forte de envelhecimento detectado Doença de Alzheimer Cérebro Doença de Crohn Trato gastrointestinal Diabetes Pâncreas

Limitações e perspectivas

Embora a precisão seja alta, o estudo possui limitações. A base de dados GTEx utiliza amostras que nem sempre refletem a dinâmica de mudanças em tempo real de um único paciente. Além disso, a transição da análise histológica para o exame de sangue é um passo conceitual que exige validação independente em larga escala.

O trabalho não estabelece que o exame de sangue substitua a biópsia no momento atual, mas indica a viabilidade de testes futuros. Também não foi detalhada a precisão desses "relógios sanguíneos" em indivíduos saudáveis e sem patologias evidentes.

A principal contribuição da pesquisa é a abordagem do envelhecimento como uma reorganização arquitetônica do órgão, e não apenas como uma oscilação química molecular, permitindo um monitoramento mais preciso da progressão de doenças.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.