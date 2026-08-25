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Regra dos sete anos para cães é derrubada por estudo genético

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Um estudo genético de larga escala derrubou a regra popular de que um ano de vida de cão equivaleria a sete anos humanos. A pesquisa revelou que o envelhecimento canino segue uma trajetória logarítmica: os animais comprimem o desenvolvimento da infância e da adolescência nos primeiros meses, para depois entrar num ritmo biológico mais lento. A descoberta baseia-se na análise de metilação do DNA de 104 labradores retrieveres, comparados a 320 humanos de 1 a 103 anos.

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Photo: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
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Relógio genético: a metilação do DNA como marcador biológico

Os pesquisadores examinaram amostras de sangue de labradores em todo o ciclo de vida, de filhotes a cães de 16 anos. O foco foi a metilação do DNA — alterações químicas que não mudam a sequência genética, mas regulam a atividade dos genes. O padrão dessas marcas muda de forma previsível com o tempo, funcionando como um passaporte biológico.

Escopo da evidência: Estudo observacional em 104 labradores retrieveres (Canis lupus familiaris) com comparação transversal a 320 humanos. Método: perfil de metilação do DNA em sangue total. Território e instituição não especificados na publicação original.

Segundo o médico-veterinário Maksim Lazarev, "a metilação do DNA permite-nos ver a velocidade real do desgaste do organismo, que muitas vezes não coincide com as datas do calendário". A comparação molecular mostrou semelhanças surpreendentes entre as duas espécies, mas com uma diferença crucial: cães "atravessam" a infância e a juventude precoce em poucos meses. O perfil molecular de um filhote de oito semanas corresponde praticamente ao de um bebê humano de nove meses.

Nova fórmula: por que um cão de um ano já é um adulto feito

Com base nos padrões identificados, os cientistas propuseram uma equação logarítmica no lugar da multiplicação linear por sete: idade humana = 16 × ln(idade do cão) + 31. Os resultados redefinem os marcos da vida do animal:

Idade do cão (anos) Equivalente humano (nova fórmula)
1 31
2 42
5 57
10 68
15 74

O especialista em comportamento animal Pavel Smirnov observa que "a abordagem logarítmica explica por que cães jovens frequentemente se comportam como adultos já aos um ano e meio, mas exigem atenção especial a articulações e dieta muito antes do que costumávamos pensar". Aos quatro anos, o cão atinge o equivalente a 53 anos humanos; aos 12 anos, a aproximadamente 71.

Limite importante: A fórmula foi calibrada exclusivamente em labradores retrieveres. Não se aplica automaticamente a outras raças, tamanhos ou mestiços. Raças grandes envelhecem mais rápido e vivem menos; raças pequenas e mestiços costumam viver mais. O cálculo é um referencial científico para a "média" estudada, não um diagnóstico individual.

Fator raça e limites do calculador

Os autores alertam contra a aplicação indiscriminada do modelo. O tempo biológico corre de forma distinta entre um chihuahua e um dogue alemão. Raças gigantes envelhecem mais depressa e têm expectativa de vida menor, enquanto cães de porte pequeno e mestiços frequentemente superam as médias. Até que análises equivalentes de metilação sejam feitas em outras populações, os números valem como orientação para o labrador — e, com cautela, como referência aproximada para cães de porte médio.

Fatores ambientais também modulam o relógio molecular. Qualidade da nutrição, ausência de estresse crônico, higiene do sono e castração associam-se a uma acumulação mais lenta de marcas de envelhecimento no DNA, segundo dados epidemiológicos citados no estudo.

Ligação evolutiva: o que cães ensinam sobre o envelhecimento humano

Além do calculador, a comparação entre cães, humanos e camundongos identificou 394 genes que envelhecem de maneira conservada nos três mamíferos. A maioria rege o desenvolvimento do organismo, sugerindo que o envelhecimento não é uma falha aleatória, mas a continuação programada dos processos de crescimento. Como resume a zoopsicóloga Elena Vorobyeva, "cães são modelo ideal para estudar o envelhecimento humano, pois vivem no mesmo ambiente, comem comida semelhante e enfrentam os mesmos riscões ecológicos que nós".

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui avaliação veterinária. Não administre medicamentos, suplementos nem altere tratamento ou dieta terapêutica sem orientação de um médico-veterinário.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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