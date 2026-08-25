Regra dos sete anos para cães é derrubada por estudo genético

Um estudo genético de larga escala derrubou a regra popular de que um ano de vida de cão equivaleria a sete anos humanos. A pesquisa revelou que o envelhecimento canino segue uma trajetória logarítmica: os animais comprimem o desenvolvimento da infância e da adolescência nos primeiros meses, para depois entrar num ritmo biológico mais lento. A descoberta baseia-se na análise de metilação do DNA de 104 labradores retrieveres, comparados a 320 humanos de 1 a 103 anos.
Os pesquisadores examinaram amostras de sangue de labradores em todo o ciclo de vida, de filhotes a cães de 16 anos. O foco foi a metilação do DNA — alterações químicas que não mudam a sequência genética, mas regulam a atividade dos genes. O padrão dessas marcas muda de forma previsível com o tempo, funcionando como um passaporte biológico.
Escopo da evidência: Estudo observacional em 104 labradores retrieveres (Canis lupus familiaris) com comparação transversal a 320 humanos. Método: perfil de metilação do DNA em sangue total. Território e instituição não especificados na publicação original.
Segundo o médico-veterinário Maksim Lazarev, "a metilação do DNA permite-nos ver a velocidade real do desgaste do organismo, que muitas vezes não coincide com as datas do calendário". A comparação molecular mostrou semelhanças surpreendentes entre as duas espécies, mas com uma diferença crucial: cães "atravessam" a infância e a juventude precoce em poucos meses. O perfil molecular de um filhote de oito semanas corresponde praticamente ao de um bebê humano de nove meses.
Com base nos padrões identificados, os cientistas propuseram uma equação logarítmica no lugar da multiplicação linear por sete: idade humana = 16 × ln(idade do cão) + 31. Os resultados redefinem os marcos da vida do animal:
|Idade do cão (anos)
|Equivalente humano (nova fórmula)
|1
|31
|2
|42
|5
|57
|10
|68
|15
|74
O especialista em comportamento animal Pavel Smirnov observa que "a abordagem logarítmica explica por que cães jovens frequentemente se comportam como adultos já aos um ano e meio, mas exigem atenção especial a articulações e dieta muito antes do que costumávamos pensar". Aos quatro anos, o cão atinge o equivalente a 53 anos humanos; aos 12 anos, a aproximadamente 71.
Limite importante: A fórmula foi calibrada exclusivamente em labradores retrieveres. Não se aplica automaticamente a outras raças, tamanhos ou mestiços. Raças grandes envelhecem mais rápido e vivem menos; raças pequenas e mestiços costumam viver mais. O cálculo é um referencial científico para a "média" estudada, não um diagnóstico individual.
Os autores alertam contra a aplicação indiscriminada do modelo. O tempo biológico corre de forma distinta entre um chihuahua e um dogue alemão. Raças gigantes envelhecem mais depressa e têm expectativa de vida menor, enquanto cães de porte pequeno e mestiços frequentemente superam as médias. Até que análises equivalentes de metilação sejam feitas em outras populações, os números valem como orientação para o labrador — e, com cautela, como referência aproximada para cães de porte médio.
Fatores ambientais também modulam o relógio molecular. Qualidade da nutrição, ausência de estresse crônico, higiene do sono e castração associam-se a uma acumulação mais lenta de marcas de envelhecimento no DNA, segundo dados epidemiológicos citados no estudo.
Além do calculador, a comparação entre cães, humanos e camundongos identificou 394 genes que envelhecem de maneira conservada nos três mamíferos. A maioria rege o desenvolvimento do organismo, sugerindo que o envelhecimento não é uma falha aleatória, mas a continuação programada dos processos de crescimento. Como resume a zoopsicóloga Elena Vorobyeva, "cães são modelo ideal para estudar o envelhecimento humano, pois vivem no mesmo ambiente, comem comida semelhante e enfrentam os mesmos riscões ecológicos que nós".
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui avaliação veterinária. Não administre medicamentos, suplementos nem altere tratamento ou dieta terapêutica sem orientação de um médico-veterinário.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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