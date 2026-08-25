Banho noturno no mar oferece riscos graves à saúde e segurança

Riscos e interrupções: o perigo do banho noturno no mar

O banho no mar após o pôr do sol é classificado por profissionais de segurança como uma zona de alto risco. A interrupção dos serviços de salvamento, a mudança no comportamento da fauna marinha e a alteração das correntes transformam praias em áreas perigosas durante a noite.

Photo: commons.wikimedia.org by Anupam291, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Море

Status: Banho proibido ou não monitorado após o fechamento oficial das praias.

Impacto financeiro e jurídico

Com o encerramento do horário de funcionamento das praias, os postos de salva-vidas ficam vazios e as entradas são sinalizadas com avisos de proibição. A ausência de monitoramento implica que qualquer socorro emergencial só ocorrerá com a troca de turno da equipe no dia seguinte.

A especialista em seguros de viagem Olga Volkova alerta que a violação de proibições oficiais, como entrar na água após o fechamento da praia, anula automaticamente a validade da apólice de seguro médico. Segundo Volkova, a maioria dos contratos prevê que incidentes em horários não permitidos ou locais não equipados não são considerados casos seguráveis.

Isso significa que custos com hospitalização, cirurgias ou evacuação devem ser pagos integralmente pelo turista, podendo atingir milhares de dólares em resorts populares.

Riscos biológicos e fauna marinha

Durante a noite, predadores que permanecem em profundidades durante o dia, como moreias e tubarões, aproximam-se de águas rasas e mornas para caçar. O especialista em segurança turística Roman Larin explica que movimentos caóticos de um nadador no escuro imitam o comportamento de presas feridas, atraindo predadores. A recomendação é deslocar-se para a margem de forma calma e lenta, evitando respingos.

Além de grandes predadores, a zona costeira apresenta riscos menores, porém graves:

Ouriços-do-mar: deslocam-se para a areia e pedras, podendo causar perfurações com injeção de toxinas que provocam dor aguda, dormência e espasmos.

deslocam-se para a areia e pedras, podendo causar perfurações com injeção de toxinas que provocam dor aguda, dormência e espasmos. Corais de fogo e medusas: o contato pode gerar reações alérgicas severas, incluindo choque anafilático.

Dinâmica de correntes e desorientação

A mudança térmica noturna altera a direção do vento, que passa a soprar da terra para o mar, favorecendo a formação de correntes de retorno (rip currents), comuns especialmente no Mar Mediterrâneo. Essas correntes puxam o nadador para longe da costa.

O analista do mercado turístico Ilya Rodenko destaca que a falta de referências visuais e luzes na costa provoca desorientação rápida, mesmo em atletas experientes. Esse cenário, somado ao resfriamento da água, pode levar à hipotermia e exaustão física. Há também o risco invisível de colisão com boias ou redes de pesca.

Fator de Risco Consequência Ação Segura Ouriços e corais Perfurações, queimaduras e espasmos Evitar a água sem calçados adequados Tubarões e moreias Ataques em águas rasas Nadar suavemente, sem pânico Correntes de retorno Arraste para mar aberto Nadar paralelamente à costa Ausência de salva-vidas Impossibilidade de socorro imediato Respeitar horário de funcionamento

Antes da viagem: Verifique as cláusulas de exclusão do seu seguro viagem em relação a atividades em locais não monitorados e confirme o horário de funcionamento das praias no destino.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.