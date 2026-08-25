Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Pesquisa revela que redução de poluentes não eliminou a toxicidade veicular

Sociedade » Curiosidades

A redução no volume total de emissões de veículos não resultou em uma queda proporcional da toxicidade dos gases. Uma análise conduzida por pesquisadores da Universidade de Pequim e outras academias chinesas revelou que, embora as normas ambientais modernas diminuam a massa de poluentes, a proporção de componentes mais reativos e perigosos no escapamento está aumentando. O estudo indica que o foco atual na quantidade total de emissões pode mascarar riscos persistentes à saúde humana e à atmosfera.

Выхлопная труба автомобиля с белым дымом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Выхлопная труба автомобиля с белым дымом

Método e Coleta de Dados

A pesquisa utilizou a abordagem "concentração — reatividade — toxicidade". Foram testados sete veículos com injeção direta de gasolina (seis convencionais e um híbrido) em um dinamômetro de chassis. Os testes seguiram o ciclo WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle), abrangendo cenários de partida a frio e a quente.

A composição química foi identificada via cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). Para cada substância, os cientistas calcularam quatro métricas fundamentais:

  • Potencial de formação de ozônio (OFP);
  • Potencial de aerossóis orgânicos secundários (SOAP);
  • Índice de perigo (HI);
  • Risco de desenvolvimento de câncer (CR).

Deslocamento Químico e Toxicidade

Os dados mostram que a transição do padrão China IV para o China VI reduziu as emissões totais de compostos orgânicos voláteis (COVs) na partida a frio em 75%, caindo de 287,8 mg/km para 71,8 mg/km. Contudo, a fatia de COVs oxigenados (COV-O) — substâncias mais tóxicas e reativas — subiu de uma faixa de 20-22% para 35%.

Comentário do pesquisador: Segundo o biólogo Andrey Voroshilov, a redução da massa total de emissões não implica necessariamente a queda da toxicidade. Se a proporção de componentes perigosos cresce, os números gerais podem criar uma falsa impressão de segurança.

O Caso dos Veículos Híbridos (HEV)

O estudo identificou problemas específicos em veículos híbridos devido à alternância constante entre o motor elétrico e o de combustão. Essas interrupções frequentes impedem que os catalisadores atinjam a temperatura ideal de operação.

Parâmetro Resultado Comparativo
Emissões de COV-O (partida a quente/baixa velocidade) Híbrido: 25,4 mg/km vs. Convencional: 13,3 mg/km
Índice de Perigo (HI) na partida a frio Híbrido 69% superior ao convencional
Risco de Câncer (CR) na partida a frio Híbrido quase duas vezes maior

Os principais poluentes detectados nos híbridos foram acroleína e acetato de vinila, que influenciam a formação de ozônio, além de tolueno, etilbenzeno e benzeno, responsáveis por mais de 70% do potencial de formação de aerossóis secundários.

Limites da Evidência e Perspectivas

Os autores ressaltam uma limitação crucial: os dados sobre veículos híbridos derivam de apenas um modelo testado. Portanto, o resultado não pode ser generalizado para toda a categoria de HEVs, servindo apenas como demonstração de um possível "compromisso químico", onde a economia de combustível ocorre em detrimento da qualidade do ar em regimes específicos.

Para mitigar esses riscos, sugere-se que fabricantes desenvolvam sistemas de aquecimento rápido para catalisadores ou ajustem a transmissão para reduzir a combustão incompleta durante as partidas frequentes do motor. O estudo completo foi publicado no periódico Environmental Science and Ecotechnology.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Tons que substituem o bordô nas unhas neste outono
Mulher
Tons que substituem o bordô nas unhas neste outono
Moda feminina de outono 2026 prioriza calças pretas minimalistas dos anos 90
Mulher
Moda feminina de outono 2026 prioriza calças pretas minimalistas dos anos 90
Mais populares
Manicure de outono 2026 resgata estética dos anos 90 com cores profundas

A nova temporada de manicure propõe a troca do minimalismo por elementos visuais marcantes e texturas que remetem a décadas passadas em unhas curtas.

Manicure de outono 2026 resgata estética dos anos 90 com cores profundas
Plástico sob a banheira: 4 alternativas estilosas para a divisória dos anos 90
Plástico sob a banheira: 4 alternativas estilosas para a divisória dos anos 90
Impacto da psicologia ambiental na escolha de novas cores para paredes
Tendência de saltos cônicos aparece em coleções de luxo e botins
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Designer de interiores analisa vantagens da mobília modular em apartamentos
GAC GS4 chega ao mercado com versões para cidade e estrada
O detalhe do denim que substitui a barra improvisada no outono 2026
O detalhe do denim que substitui a barra improvisada no outono 2026
últimos materiais
O erro na profundidade do rizoma que pode matar o Eremurus
Sapatos Derby são a aposta para substituir tênis e sapatilhas no outono de 2026
Pesquisa revela que redução de poluentes não eliminou a toxicidade veicular
Banho noturno no mar oferece riscos graves à saúde e segurança
Oceano Pacífico indica probabilidade de El Niño potente até 2027
Estados Unidos e Canadá entram em guerra comercial e criam oportunidades estratégicas para a Rússia
Técnica japonesa substitui esfregamento de fios por limpeza por escorrimento
Médicos orientam sobre prazos para buscar reprodução assistida
Manicure de outono 2026 resgata estética dos anos 90 com cores profundas
Moda 2026 aposta em cintos largos para criar contraste de texturas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.