Pesquisa revela que redução de poluentes não eliminou a toxicidade veicular

A redução no volume total de emissões de veículos não resultou em uma queda proporcional da toxicidade dos gases. Uma análise conduzida por pesquisadores da Universidade de Pequim e outras academias chinesas revelou que, embora as normas ambientais modernas diminuam a massa de poluentes, a proporção de componentes mais reativos e perigosos no escapamento está aumentando. O estudo indica que o foco atual na quantidade total de emissões pode mascarar riscos persistentes à saúde humana e à atmosfera.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Выхлопная труба автомобиля с белым дымом

Método e Coleta de Dados

A pesquisa utilizou a abordagem "concentração — reatividade — toxicidade". Foram testados sete veículos com injeção direta de gasolina (seis convencionais e um híbrido) em um dinamômetro de chassis. Os testes seguiram o ciclo WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle), abrangendo cenários de partida a frio e a quente.

A composição química foi identificada via cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). Para cada substância, os cientistas calcularam quatro métricas fundamentais:

Potencial de formação de ozônio (OFP);

Potencial de aerossóis orgânicos secundários (SOAP);

Índice de perigo (HI);

Risco de desenvolvimento de câncer (CR).

Deslocamento Químico e Toxicidade

Os dados mostram que a transição do padrão China IV para o China VI reduziu as emissões totais de compostos orgânicos voláteis (COVs) na partida a frio em 75%, caindo de 287,8 mg/km para 71,8 mg/km. Contudo, a fatia de COVs oxigenados (COV-O) — substâncias mais tóxicas e reativas — subiu de uma faixa de 20-22% para 35%.

Comentário do pesquisador: Segundo o biólogo Andrey Voroshilov, a redução da massa total de emissões não implica necessariamente a queda da toxicidade. Se a proporção de componentes perigosos cresce, os números gerais podem criar uma falsa impressão de segurança.

O Caso dos Veículos Híbridos (HEV)

O estudo identificou problemas específicos em veículos híbridos devido à alternância constante entre o motor elétrico e o de combustão. Essas interrupções frequentes impedem que os catalisadores atinjam a temperatura ideal de operação.

Parâmetro Resultado Comparativo Emissões de COV-O (partida a quente/baixa velocidade) Híbrido: 25,4 mg/km vs. Convencional: 13,3 mg/km Índice de Perigo (HI) na partida a frio Híbrido 69% superior ao convencional Risco de Câncer (CR) na partida a frio Híbrido quase duas vezes maior

Os principais poluentes detectados nos híbridos foram acroleína e acetato de vinila, que influenciam a formação de ozônio, além de tolueno, etilbenzeno e benzeno, responsáveis por mais de 70% do potencial de formação de aerossóis secundários.

Limites da Evidência e Perspectivas

Os autores ressaltam uma limitação crucial: os dados sobre veículos híbridos derivam de apenas um modelo testado. Portanto, o resultado não pode ser generalizado para toda a categoria de HEVs, servindo apenas como demonstração de um possível "compromisso químico", onde a economia de combustível ocorre em detrimento da qualidade do ar em regimes específicos.

Para mitigar esses riscos, sugere-se que fabricantes desenvolvam sistemas de aquecimento rápido para catalisadores ou ajustem a transmissão para reduzir a combustão incompleta durante as partidas frequentes do motor. O estudo completo foi publicado no periódico Environmental Science and Ecotechnology.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.