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Estudo sobre famílias portuguesas no Rio de Janeiro aborda desigualdades na relação luso-brasileira

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A ideia de uma identidade luso-brasileira, apresentada como sinal de proximidade entre Portugal e Brasil, não elimina experiências de discriminação, hierarquia e afastamento. Esse contraste aparece tanto na memória de portugueses que migraram para o Rio de Janeiro quanto nos relatos de brasileiros que vivem em Portugal.

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O estudo Imigração e Identidade: Um estudo sobre famílias portuguesas no Rio de Janeiro, reconhecido no 3º Prémio FIBE, acompanha famílias portuguesas que chegaram à cidade entre 1945 e 1974. A pesquisa descreve como esses imigrantes reconstruíram vínculos afetivos, culturais e sociais com Portugal no Brasil. Eles preservaram tradições e, ao mesmo tempo, passaram a integrar a sociedade carioca.

Essa trajetória histórica recoloca uma pergunta: a identidade luso-brasileira criou pertencimento concreto ou serviu para encobrir desigualdades entre os dois países e seus migrantes?

Uma identidade marcada por interesses e conflitos

Brasil e Portugal acionaram a noção de identidade comum em diferentes momentos, conforme interesses políticos, culturais e econômicos. Para Portugal, essa narrativa ajudou a manter influência simbólica, relações econômicas e a ideia de continuidade histórica com o Brasil. Imagens de Portugal como pai, irmão ou amigo reforçaram uma ligação afetiva e familiar, sem apagar conflitos nem interesses estatais.

No Brasil, a mesma identidade coexistiu com a lusofobia, associada às tensões históricas em torno do português visto como colonizador. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, a política nacionalizadora ampliou o controle sobre comunidades estrangeiras. Os portugueses ficaram em posição ambígua: eram valorizados como herdeiros de uma matriz civilizatória, mas também enfrentavam hostilidade social e política.

As histórias de vida de imigrantes portugueses no Brasil registram os efeitos dessas imagens e das práticas de rejeição. A comparação não permite tratar contextos históricos distintos como equivalentes. Ela mostra, porém, que a retórica de afinidade entre os dois países não impediu a formação de estereótipos e relações desiguais.

Brasileiros em Portugal e a condição de estrangeiro permanente

O crescimento da imigração brasileira em Portugal recoloca esse debate. Uma pesquisa ainda em andamento sobre trajetórias de brasileiros no país indica que circular entre nações ligadas por idioma e história não garante acolhimento, reconhecimento ou pertencimento.

Entrevistados relatam ouvir expressões depreciativas dirigidas a brasileiros e brasileiras. A frase “volta para a tua terra” concentra essa exclusão. Mesmo após anos no país, com vida social e familiar estabelecida e filhos ou netos nascidos em Portugal, o migrante pode continuar identificado como alguém de fora.

Nos relatos, a experiência migratória aparece associada à dor, à desvalorização e à vulnerabilidade social. Alguns entrevistados resumem essa percepção ao afirmar: “Imigrante aqui vem para sofrer mesmo”. A frase não descreve a situação de todos os brasileiros em Portugal, mas registra a vivência de pessoas ouvidas pela pesquisa.

Estereótipos não ficam apenas no discurso

A exotização de brasileiros não se limita à existência de imagens prontas sobre sua origem. Ela ganha efeitos sociais quando influencia como pessoas são vistas, tratadas e situadas no trabalho, na convivência e nos vínculos cotidianos. O texto sustenta que migrantes brasileiros não apenas recebem essas imagens produzidas por agentes de poder: eles precisam responder a elas nas relações sociais e podem ser levados a ocupar posições de exploração, desvalorização e não pertencimento.

Esse quadro contrasta com os acordos e tratados que apresentam a relação entre Brasil e Portugal em termos de integração e solidariedade. A proximidade cultural pode facilitar contatos, mas não elimina por si só assimetrias sociais, políticas e econômicas.

O debate sobre migração entre os dois países exige separar o discurso diplomático das experiências vividas. A identidade luso-brasileira só terá peso político e humano se enfrentar a distância entre a amizade histórica evocada pelos governos e a realidade de migrantes que ainda relatam exclusão e precarização.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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