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NASA registra cratera de 18 metros após queda de estágio da SpaceX

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Um estágio superior de um foguete Falcon, da empresa SpaceX, colidiu com a superfície da Lua no dia 5 de agosto. O impacto ocorreu devido ao cruzamento de órbitas entre o objeto e o satélite. De acordo com a NASA, o detrito, com massa aproximada de 4.000 kg, atingiu a região da cratera Einstein, no lado visível da Lua, a uma velocidade próxima de 9.000 km/h.

Луна
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Луна

Análise de danos e dimensões

Entre os dias 11 e 12 de agosto, a sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) registrou as consequências da colisão. As imagens foram capturadas a uma altitude de 96 km utilizando câmeras de ângulo estreito e amplo. A análise dos dados permitiu a medição do impacto:

Parâmetro Medida
Largura da cratera Cerca de 18 metros
Profundidade Aproximadamente 3 metros

As fotografias revelam raios e manchas claras ao redor da cratera, que correspondem a detritos de solo fresco expelidos no momento do choque. O material circundante apresenta tonalidade mais escura, resultado da exposição prolongada a micro-meteoritos e radiação cósmica.

Método de localização e validação

Para determinar o local exato da queda, a NASA empregou um cálculo em etapas. O Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) projetou a trajetória do estágio, delimitando duas áreas prováveis de impacto (elipses de 3,3 km de comprimento por 640 metros de largura). Essas coordenadas foram validadas inicialmente pela sonda sul-coreana Danuri, com margem de erro inferior a 1 km, antes de serem transmitidas à LRO para a captura final das imagens.

Comentário do pesquisador: Segundo o astrônomo Pavel Gromov, a detecção de um objeto pequeno como essa cratera de 18 metros exige precisão absoluta no direcionamento da câmera e no tempo de captura, pois um erro de poucos segundos deslocaria o alvo para fora do quadro.

Causa e limitações

A SpaceX afirmou que o incidente foi um caso isolado, resultante da combinação de fatores gravitacionais e atividade solar, contrastando com seus procedimentos habituais de descarte de estágios. Embora o evento confirme a eficácia dos sistemas atuais de previsão de trajetórias de lixo espacial, ele evidencia a vulnerabilidade e os riscos de reentrada descontrolada de objetos em órbita.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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