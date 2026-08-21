Estudo detalha ciclo de vida e mecanismos de reprodução da rainha dos cupins

A biologia da rainha dos cupins destaca-se pela longevidade e capacidade reprodutiva, com indivíduos que podem viver até 50 anos. Enquanto as operárias possuem ciclo de vida curto, a rainha atua como o centro de reprodução da colônia, mantendo a população através de um ritmo constante de postura de ovos.
Escopo da informação: Biologia reprodutiva, comportamento social e longevidade da rainha de cupins em vida livre.
O estabelecimento de um cupinzeiro inicia-se com o voo nupcial de um casal. Após a seleção do local — geralmente fendas em madeira ou tocos podres —, a rainha e o rei constroem a câmara inicial. Diferente de outros insetos sociais onde o macho morre após a cópula, nos cupins o casal permanece unido por décadas.
Posição atribuída: Segundo o zoólogo Dmitry Melnikov, a estabilidade do casal é rara em invertebrados, com o rei residindo na câmara real durante toda a vida para garantir a reprodução contínua.
Com o tempo, a fêmea passa por alterações físicas profundas. O abdômen expande-se, podendo atingir entre 10 e 11 centímetros. Devido a essas dimensões, a rainha perde a capacidade de locomoção, tornando-se dependente do suporte total das operárias.
Em colônias maduras, a rainha deposita um ovo a cada 10 ou 20 segundos, podendo atingir a marca de 4 mil ovos por dia. Esse volume de reprodução exige alto aporte energético, sendo a rainha alimentada e higienizada constantemente por operárias para evitar infecções.
Posição atribuída: O especialista em manutenção de animais Mikhail Kravtsov ressalta que a intensidade reprodutiva requer dieta altamente nutritiva fornecida pelas operárias.
A hierarquia do cupinzeiro é regulada por feromônios emitidos pela rainha. Essas substâncias químicas, transmitidas entre os indivíduos, inibem o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos de outros membros e coordenam as atividades de soldados e construtores. Em colônias gigantes, podem existir várias rainhas via partenogênese (cópias genéticas da fundadora), permitindo que a população alcance dezenas de milhões de indivíduos.
A sobrevivência por até cinco décadas é atribuída a adaptações genéticas, especificamente genes responsáveis pela proteção antioxidante e reparo do DNA, que operam com alta eficiência.
Posição atribuída: De acordo com o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov, a longevidade é uma adaptação evolutiva para proteger o centro de reprodução contra a pressão de predadores.
|Característica Biológica
|Efeito na Colônia
|Resultado
|Postura constante (10-20s)
|Crescimento populacional
|Milhões de indivíduos
|Controle feromonal
|Regulação comportamental
|Hierarquia rígida
|Partenogênese
|Cópia genética
|Manutenção da linhagem
Limite importante: A morte da rainha fundadora em colônias grandes não implica no colapso do ninho, devido à presença de rainhas filhas substitutas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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