Mais de 15 mil casos confirmados de ciclosporose foram registrados nos Estados Unidos desde o início de maio de 2026. O surto se espalhou por 47 estados, com a maioria das infecções vinculadas a saladas vegetais de um único produtor sediado na Califórnia, conforme dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).
A doença é provocada pelo parasita Cyclospora cayetanensis, transmitido por meio de água ou alimentos contaminados. O quadro clínico inclui diarreia, febre, dores musculares e fadiga, sintomas que podem persistir por várias semanas. A ausência de tratamento pode levar à desidratação e a outras complicações.
A identificação da doença é complexa porque os sintomas se assemelham a outras infecções intestinais. Essa similaridade frequentemente resulta na subestimação da escala do surto e atrasa a detecção de novos casos.
Em resposta, o CDC recomendou a restrição do consumo de frutas e saladas potencialmente contaminadas. Diversos lotes de produtos já foram retirados do mercado. O fabricante envolvido já possuía histórico de incidentes semelhantes anteriormente.
As autoridades competentes investigam a origem exata da infecção e implementaram um controle de qualidade mais rigoroso para produtos alimentícios. Medidas adicionais de monitoramento foram adotadas tanto em nível estadual quanto federal.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A tendência de usar pneus coloridos em canteiros esconde problemas funcionais e sanitários que podem comprometer a saúde das plantas e do ambiente externo.