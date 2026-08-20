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Autoridades dos EUA retiram lotes de saladas do mercado após surto de ciclosporose

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Surto de ciclosporose atinge 47 estados dos EUA

Mais de 15 mil casos confirmados de ciclosporose foram registrados nos Estados Unidos desde o início de maio de 2026. O surto se espalhou por 47 estados, com a maioria das infecções vinculadas a saladas vegetais de um único produtor sediado na Califórnia, conforme dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

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A doença é provocada pelo parasita Cyclospora cayetanensis, transmitido por meio de água ou alimentos contaminados. O quadro clínico inclui diarreia, febre, dores musculares e fadiga, sintomas que podem persistir por várias semanas. A ausência de tratamento pode levar à desidratação e a outras complicações.

Dificuldades no diagnóstico e resposta sanitária

A identificação da doença é complexa porque os sintomas se assemelham a outras infecções intestinais. Essa similaridade frequentemente resulta na subestimação da escala do surto e atrasa a detecção de novos casos.

Em resposta, o CDC recomendou a restrição do consumo de frutas e saladas potencialmente contaminadas. Diversos lotes de produtos já foram retirados do mercado. O fabricante envolvido já possuía histórico de incidentes semelhantes anteriormente.

As autoridades competentes investigam a origem exata da infecção e implementaram um controle de qualidade mais rigoroso para produtos alimentícios. Medidas adicionais de monitoramento foram adotadas tanto em nível estadual quanto federal.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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