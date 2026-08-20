Autoridades dos EUA retiram lotes de saladas do mercado após surto de ciclosporose

Surto de ciclosporose atinge 47 estados dos EUA

Mais de 15 mil casos confirmados de ciclosporose foram registrados nos Estados Unidos desde o início de maio de 2026. O surto se espalhou por 47 estados, com a maioria das infecções vinculadas a saladas vegetais de um único produtor sediado na Califórnia, conforme dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

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A doença é provocada pelo parasita Cyclospora cayetanensis, transmitido por meio de água ou alimentos contaminados. O quadro clínico inclui diarreia, febre, dores musculares e fadiga, sintomas que podem persistir por várias semanas. A ausência de tratamento pode levar à desidratação e a outras complicações.

Dificuldades no diagnóstico e resposta sanitária

A identificação da doença é complexa porque os sintomas se assemelham a outras infecções intestinais. Essa similaridade frequentemente resulta na subestimação da escala do surto e atrasa a detecção de novos casos.

Em resposta, o CDC recomendou a restrição do consumo de frutas e saladas potencialmente contaminadas. Diversos lotes de produtos já foram retirados do mercado. O fabricante envolvido já possuía histórico de incidentes semelhantes anteriormente.

As autoridades competentes investigam a origem exata da infecção e implementaram um controle de qualidade mais rigoroso para produtos alimentícios. Medidas adicionais de monitoramento foram adotadas tanto em nível estadual quanto federal.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.