Análise de cantos revela nova espécie de pássaro no Brasil

Ornitólogos identificaram uma nova espécie de ave, a Chamaeza baturitensis, nas florestas de altitude do nordeste do Brasil. Localizados nas montanhas de Baturité, esses pássaros habitam o sub-bosque e eram anteriormente classificados como uma subespécie de formigueiros-de-cauda-curta. A distinção taxonômica foi confirmada por meio da análise de padrões vocais únicos e características morfológicas.

Photo: Own work by Luizamartinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бразильский пейзаж

Escopo da informação: Espécie Chamaeza baturitensis, endêmica das florestas de altitude (Brejos de Altitude) nas montanhas de Baturité, Ceará, Brasil.

Comportamento e Biologia

As aves do gênero Chamaeza são pássaros canoros terrestres que operam nos estratos inferiores das florestas neotropicais. Possuem hábitos discretos, deslocando-se principalmente sobre a serapilheira. A plumagem atua como camuflagem entre folhas secas e troncos caídos.

Diferente de outras espécies que dependem estritamente do movimento de colônias de formigas para se alimentar, as aves deste gênero apresentam menor dependência desse comportamento, frequentemente buscando alimento de forma solitária.

Posição atribuída: Segundo o zoólogo Dmitry Melnikov, trata-se de animais altamente especializados com capacidade limitada de dispersão, o que gera uma dependência crítica da estabilidade dos ecossistemas florestais.

Método de Identificação

A separação da espécie foi conduzida por pesquisadores da Universidade do Estado de São Paulo. O estudo baseou-se em dois eixos principais:

Análise Acústica: Foram processadas 183 gravações de cantos de formigueiros de diversas regiões da Mata Atlântica via aprendizado de máquina. Os exemplares de Baturité apresentaram trilos mais rápidos e prolongados que as populações do sul.

Foram processadas 183 gravações de cantos de formigueiros de diversas regiões da Mata Atlântica via aprendizado de máquina. Os exemplares de Baturité apresentaram trilos mais rápidos e prolongados que as populações do sul. Análise Morfológica: O estudo de 214 espécimes de museu e fotografias revelou que a Chamaeza baturitensis não possui a mancha preta característica acima do bico, além de apresentar plumagem mais clara na garganta e no peito.

Posição atribuída: De acordo com Sergey Ilyin, a combinação de sistemática tradicional e algoritmos de análise sonora permite identificar espécies crípticas que não seriam detectadas apenas visualmente.

Distribuição Geográfica e Riscos

A área de ocorrência da espécie é extremamente reduzida, abrangendo menos de 100 km². Esses fragmentos florestais isolados (Brejos de Altitude) funcionam como refúgios climáticos antigos, onde a vegetação permaneceu após recuos florestais para áreas montanhosas mais frias.

Atributo Evidência Observada Implicação Canto Trilos rápidos e longos Isolamento acústico da espécie Morfologia Ausência de mancha preta no bico; peito claro Distinção visual de parentes do sul Habitat Área inferior a 100 km² Alta vulnerabilidade ambiental

Posição atribuída: Segundo o especialista em proteção da fauna Roman Beliaev, a isolação em refúgios montanhosos cria um pool genético único, mas torna a espécie vulnerável a impactos antropogênicos.

Limite importante: A espécie ainda não possui status oficial de conservação, embora especialistas alertem para riscos de caça e destruição do habitat.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.