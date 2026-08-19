A dieta do Mediterrâneo na Antiguidade era muito diferente do ideal moderno

O que realmente compunha a dieta dos povos do Mediterrâneo na Antiguidade? Longe do idealizado prato de peixe grelhado, azeite e vegetais frescos, o cardápio antigo era marcado pela simplicidade forçada, pela dependência de poucos alimentos básicos e por uma profunda desigualdade social. A alimentação não seguia recomendações nutricionais, mas sim o peso das moedas no bolso e a geografia local.

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A base da sobrevivência: o pão como pilar alimentar

Para os habitantes da Antiguidade, o pão não era um acompanhamento, mas a própria condição de sobrevivência. O imperador Juliano (332–363 d.C.) o considerava o alimento mais nutritivo disponível. Enquanto hoje escolhemos entre quinoa e batata-doce, os antigos viam nos cereais a única fonte confiável de energia. No entanto, as preferências variavam drasticamente conforme a região: enquanto os povos mediterrâneos dependiam da farinha, os etíopes, acostumados a leite e carne, viam o pão como algo incompreensível, quase um "esterco" comestível.

Galen e a ciência da alimentação: o que os antigos sabiam sobre nutrição

O médico Galeno (129–216 d.C.) deixou um registro detalhado sobre como sobreviver à dieta da época. Em sua obra sobre as propriedades dos alimentos, ele colocava o trigo no topo da pirâmide alimentar. Para Galeno, a qualidade do pão era uma questão de vida ou morte: a massa devia ser bem sovada, fermentada e assada em temperatura moderada. Uma crosta queimada transformava o alimento em algo semelhante a argila seca, enquanto a falta de fermentação o tornava quase intragável. Sua experiência pessoal foi reveladora: após consumir grãos integrais cozidos, ele e seus companheiros sofreram distúrbios digestivos graves, dores de cabeça e até problemas de visão.

Estudos arqueológicos confirmam que o processamento do grão era um fator crítico para a saúde da população, refletindo-se nos métodos de produção e na logística de abastecimento das grandes cidades.

Vegetais: remédio ou forragem?

Os vegetais não ocupavam o lugar de "alimentos saudáveis" no cardápio antigo. Muitos, como a aveia, eram vistos como comida para animais, e só eram consumidos por humanos em situações de extrema fome. A maioria das plantas — repolho, cebola, figos — era valorizada não por seu valor nutricional, mas por seus efeitos farmacológicos, como estimular o metabolismo ou eliminar líquidos em excesso.

O mito da abundância de peixes

A ideia de que os antigos habitantes das regiões costeiras desfrutavam de peixes grelhados diariamente é uma romantização. A disponibilidade de frutos do mar dependia da sorte e do poder aquisitivo. Em Roma, o peixe podia custar uma fortuna, e sua qualidade nas áreas urbanas era questionável devido à proximidade com esgotos. Para as camadas mais pobres, o molho de peixe era a única forma de adicionar sabor e um "toque proteico" às sopas de leguminosas.

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Por que a dieta mediterrânea moderna é uma idealização?

Fontes como os escritos de Ateneu, que descrevem banquetes suntuosos, revelam a profunda desigualdade alimentar da época. Enquanto os ricos desfrutavam de caça e iguarias, a maioria da população dependia de pão simples e leguminosas, considerados "pouco saudáveis" pelos padrões atuais. A dieta mediterrânea contemporânea é uma versão higienizada do passado, que exclui as grandes porções de pão, queijo e molhos gordurosos, destacando apenas os vegetais.

Comentário do especialista: “Tentar aplicar os padrões nutricionais modernos ao cotidiano antigo é um erro clássico de viés de sobrevivência. Esquecemos que o equilíbrio calórico da época dependia dos carboidratos, não de microvegetais”, afirmou o historiador Sergei Belov.

Comentário do especialista: “Biologicamente, o cardápio antigo era altamente adaptado às condições regionais. Não devemos superestimar os benefícios dos vegetais consumidos na época — muitos estavam mal higienizados e carregavam parasitas, o que alterava drasticamente o quadro de saúde da população”, explicou o gastroenterologista Sergei Danilov.

Experimente restringir sua alimentação ao que pode ser cultivado em um raio de cinco quilômetros de sua casa, sem vegetais comprados ou peixes frescos. É provável que você se aproxime bastante do cardápio de um cidadão comum do Império Romano.

Perguntas frequentes sobre a dieta antiga

O pão era a base da alimentação de todas as classes sociais?

Sim. Os cereais representavam a maior parte das calorias consumidas, tanto pelos pobres quanto pelos ricos. A diferença estava na qualidade da moagem e nos ingredientes adicionais.

Por que a dieta mediterrânea é considerada saudável hoje?

É o resultado de uma reconstrução seletiva, que destacou apenas os alimentos ricos em ômega-3 e fibras, ignorando os componentes mais pesados do cardápio antigo.

Os antigos realmente comiam muito peixe?

O peixe era um artigo de luxo para a maioria da população e sua disponibilidade dependia da proximidade com o mar, ao contrário dos cereais, que eram acessíveis.

A aveia pode ser considerada um "superalimento" antigo?

Pelo contrário. Na Antiguidade, a aveia era vista como um alimento de emergência, reservado para animais de carga e consumido por humanos apenas em situações extremas.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.