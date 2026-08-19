Achado arqueológico indica que peles de urso marcavam status social nos séculos VI e VII

Arqueólogos do Instituto de Arqueologia da Academia Russa de Ciências identificaram garras de urso pardo em sepulturas antigas na Península de Kaliningrado. A descoberta, publicada na revista Rossiyskaya Arkheologiya, indica que habitantes da região, entre os séculos VI e VII, utilizavam peles do predador como símbolos de status social elevado e pertencimento a uma elite.
As garras foram encontradas em sete sepultamentos por cremação em cemitérios do distrito de Zelenogradsk. Em algumas tumbas, o número de falanges chegou a doze. Os pesquisadores observaram que os ossos não apresentam marcas de processamento mecânico, mas mostram sinais de exposição ao fogo. Com base nisso, concluiu-se que peles inteiras ou patas de animais foram colocadas nas câmaras funerárias junto aos corpos.
Comentário do pesquisador: Segundo o arqueólogo Pavel Sinitsyn, esses achados alteram a percepção sobre a estrutura social dos Estii (ancestrais dos prussianos). Enquanto se acreditava em uma organização igualitária, a disparidade nos inventários funerários comprova a existência de uma hierarquia social rígida.
A atribuição de alto status aos sete sepultamentos baseia-se em indicadores materiais específicos:
Um ponto relevante foi a descoberta de garras de urso no túmulo de uma mulher, embora sem a presença de cavalos. Esse detalhe sugere que a pele do urso funcionava como um símbolo de status geral, e não apenas como um atributo de guildas guerreiras masculinas típicas das tradições germânicas do Norte da Europa.
Embora os dados detalhem a influência cultural germânica durante a Era das Migrações e as Idades Sombrias, o estudo não estabelece a origem étnica dos indivíduos. Não é possível determinar se os enterrados eram membros de tribos migrantes ou residentes locais que adotaram rituais do norte. A definição dessa distinção depende de escavações futuras e análises comparativas adicionais.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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