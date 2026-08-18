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O segredo das unhas longas na China antiga e o status social

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O cuidado com as mãos é frequentemente visto como um triunfo da indústria cosmética atual, mas a prática do manicure remonta a milênios. No Antigo Egito e na China, a forma e a cor das unhas não eram apenas adornos, mas marcadores sociais que definiam o status e a posição de quem as usava.

Маникюр в стиле 1870 года
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Маникюр в стиле 1870 года

Origens no Oriente: pigmentos e proteções

No Antigo Egito, as cores das unhas seguiam regras rígidas. Tons vermelho-vivos, obtidos através da henna, eram privilégio exclusivo da elite governante; a população comum utilizava apenas tons pálidos e naturais. Além da estética, a henna era valorizada por suas propriedades antissépticas, protegendo as mãos de trabalhadores contra infecções ao lidar com areia e argila. O processo envolvia a aplicação da pasta, seguida por envolver as unhas em linho por algumas horas para garantir a fixação da cor.

"Na antiguidade, o estado das mãos indicava se a pessoa exercia trabalho físico. Na China, por exemplo, unhas extremamente longas simbolizavam riqueza e sabedoria, pois era fisicamente impossível trabalhar com elas", afirma Ksenia Anisimova, especialista em cuidados com a pele.

A nobreza chinesa utilizava os huchzhi — protetores de unhas feitos de jade ou metais preciosos — para preservar o comprimento. Caso a unha quebrasse, eram aplicadas placas de papel de arroz para restauração. Homens também adotavam esses cuidados por acreditarem que unhas bem tratadas atraíam sorte e prolongavam a vida.

A evolução na Europa: do minimalismo ao brilho

Durante a Idade Média europeia, práticas estéticas exuberantes foram evitadas, pois unhas pintadas ou longas podiam ser associadas a comportamentos inadequados. O padrão era a limpeza e a naturalidade. A mudança começou no século XVI com o uso de placas de camurça, precursoras dos buffers modernos, que poliam as unhas até atingirem um brilho perolado sem o uso de pigmentos.

"Mesmo com a proibição de cores vibrantes, as mulheres buscavam formas de demonstrar cuidado. As tendências atuais de naturalismo e minimalismo são um retorno a essa estética, onde se valoriza a qualidade da placa da unha em vez da cor", explica Irina Vorontsova, especialista em cuidados domésticos.

A era industrial e o surgimento do esmalte

No século XIX surgiu o palito de laranjeira, ferramenta criada para tratar cutículas com precisão. Ao final do período, surgiram gabinetes especializados que ofereciam o clareamento das pontas com vinagre, uma versão primitiva da manicure francesa.

A grande mudança ocorreu na década de 1910, quando o químico Northem Warren adaptou a fórmula de tintas automotivas à base de nitrocelulose para fins cosméticos. Nos anos 20, popularizou-se a "manicure lunar", com cor aplicada apenas no centro da unha. Em 1932, a marca Revlon tornou o esmalte colorido um produto de massa, consolidando o vermelho como símbolo de glamour.

Época/Região Inovação ou Característica
Antigo Egito Uso de henna para status e proteção da pele.
Antiga China Comprimento extremo e protetores de jade (huchzhi).
Idade Média Foco em naturalidade e polimento com camurça.
Anos 1920 Esmaltes de nitrocelulose e design lunar.
Anos 1950 Surgimento do alongamento acrílico.

Tecnologia moderna e tendências

O alongamento de unhas surgiu por acaso em 1952, quando o dentista Fred Slack utilizou acrílico odontológico para reparar uma unha quebrada. Esse experimento deu origem à indústria de modelagem atual.

"O cliente moderno valoriza o tempo. Se antes o alongamento levava meio dia, hoje as formas duplas permitem um resultado ideal em uma hora", afirma Marina Kuzmina, gestora de salão de beleza.

Atualmente, a tendência oscila entre unhas "geléia" e a clássica francesa. Especialistas ressaltam que qualquer design exige hidratação adequada das mãos para manter o efeito visual do procedimento.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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