O cuidado com as mãos é frequentemente visto como um triunfo da indústria cosmética atual, mas a prática do manicure remonta a milênios. No Antigo Egito e na China, a forma e a cor das unhas não eram apenas adornos, mas marcadores sociais que definiam o status e a posição de quem as usava.
No Antigo Egito, as cores das unhas seguiam regras rígidas. Tons vermelho-vivos, obtidos através da henna, eram privilégio exclusivo da elite governante; a população comum utilizava apenas tons pálidos e naturais. Além da estética, a henna era valorizada por suas propriedades antissépticas, protegendo as mãos de trabalhadores contra infecções ao lidar com areia e argila. O processo envolvia a aplicação da pasta, seguida por envolver as unhas em linho por algumas horas para garantir a fixação da cor.
A nobreza chinesa utilizava os huchzhi — protetores de unhas feitos de jade ou metais preciosos — para preservar o comprimento. Caso a unha quebrasse, eram aplicadas placas de papel de arroz para restauração. Homens também adotavam esses cuidados por acreditarem que unhas bem tratadas atraíam sorte e prolongavam a vida.
Durante a Idade Média europeia, práticas estéticas exuberantes foram evitadas, pois unhas pintadas ou longas podiam ser associadas a comportamentos inadequados. O padrão era a limpeza e a naturalidade. A mudança começou no século XVI com o uso de placas de camurça, precursoras dos buffers modernos, que poliam as unhas até atingirem um brilho perolado sem o uso de pigmentos.
No século XIX surgiu o palito de laranjeira, ferramenta criada para tratar cutículas com precisão. Ao final do período, surgiram gabinetes especializados que ofereciam o clareamento das pontas com vinagre, uma versão primitiva da manicure francesa.
A grande mudança ocorreu na década de 1910, quando o químico Northem Warren adaptou a fórmula de tintas automotivas à base de nitrocelulose para fins cosméticos. Nos anos 20, popularizou-se a "manicure lunar", com cor aplicada apenas no centro da unha. Em 1932, a marca Revlon tornou o esmalte colorido um produto de massa, consolidando o vermelho como símbolo de glamour.
|Época/Região
|Inovação ou Característica
|Antigo Egito
|Uso de henna para status e proteção da pele.
|Antiga China
|Comprimento extremo e protetores de jade (huchzhi).
|Idade Média
|Foco em naturalidade e polimento com camurça.
|Anos 1920
|Esmaltes de nitrocelulose e design lunar.
|Anos 1950
|Surgimento do alongamento acrílico.
O alongamento de unhas surgiu por acaso em 1952, quando o dentista Fred Slack utilizou acrílico odontológico para reparar uma unha quebrada. Esse experimento deu origem à indústria de modelagem atual.
Atualmente, a tendência oscila entre unhas "geléia" e a clássica francesa. Especialistas ressaltam que qualquer design exige hidratação adequada das mãos para manter o efeito visual do procedimento.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A jaqueta acolchoada transitou do campo para as passarelas, mas a escolha do modelo errado pode comprometer a sofisticação do visual em ambientes urbanos.