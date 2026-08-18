O segredo das unhas longas na China antiga e o status social

O cuidado com as mãos é frequentemente visto como um triunfo da indústria cosmética atual, mas a prática do manicure remonta a milênios. No Antigo Egito e na China, a forma e a cor das unhas não eram apenas adornos, mas marcadores sociais que definiam o status e a posição de quem as usava.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Маникюр в стиле 1870 года

Origens no Oriente: pigmentos e proteções

No Antigo Egito, as cores das unhas seguiam regras rígidas. Tons vermelho-vivos, obtidos através da henna, eram privilégio exclusivo da elite governante; a população comum utilizava apenas tons pálidos e naturais. Além da estética, a henna era valorizada por suas propriedades antissépticas, protegendo as mãos de trabalhadores contra infecções ao lidar com areia e argila. O processo envolvia a aplicação da pasta, seguida por envolver as unhas em linho por algumas horas para garantir a fixação da cor.

"Na antiguidade, o estado das mãos indicava se a pessoa exercia trabalho físico. Na China, por exemplo, unhas extremamente longas simbolizavam riqueza e sabedoria, pois era fisicamente impossível trabalhar com elas", afirma Ksenia Anisimova, especialista em cuidados com a pele.

A nobreza chinesa utilizava os huchzhi — protetores de unhas feitos de jade ou metais preciosos — para preservar o comprimento. Caso a unha quebrasse, eram aplicadas placas de papel de arroz para restauração. Homens também adotavam esses cuidados por acreditarem que unhas bem tratadas atraíam sorte e prolongavam a vida.

A evolução na Europa: do minimalismo ao brilho

Durante a Idade Média europeia, práticas estéticas exuberantes foram evitadas, pois unhas pintadas ou longas podiam ser associadas a comportamentos inadequados. O padrão era a limpeza e a naturalidade. A mudança começou no século XVI com o uso de placas de camurça, precursoras dos buffers modernos, que poliam as unhas até atingirem um brilho perolado sem o uso de pigmentos.