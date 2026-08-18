Homem encontra dente de megatubarão fossilizado em praia dos Estados Unidos

Um morador dos Estados Unidos, Mike Bowers, encontrou um dente fossilizado de um megatubarão (Otodus megalodon) enquanto caminhava por uma praia em Sea Isle City. O objeto estava preso em uma fenda rochosa e foi extraído pelo filho do homem.

Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула в океане

A identificação da peça foi realizada por um especialista vinculado ao Cape May Whale Watch & Research Center, que confirmou tratar-se de um dente da espécie extinta de tubarões gigantes.

Os megalodões habitaram os oceanos globais há milhões de anos, extinguindo-se completamente há aproximadamente 3,6 milhões de anos. Registros científicos indicam que alguns exemplares desta espécie podiam atingir 18 metros de comprimento.

Comentário do pesquisador: Segundo o zoólogo Dmitry Melnikov, achados acidentais em costas são possíveis devido à erosão de solos e rochas costeiras que liberam fósseis de camadas sedimentares. No entanto, a descoberta de um único dente não permite determinar a idade exata do exemplar ou características da população na região.

A família Bowers optou por manter o fóssil em posse privada. Como o objeto não foi entregue a museus ou laboratórios, ele não será integrado a coleções científicas para análises posteriores.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.