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Homem encontra dente de megatubarão fossilizado em praia dos Estados Unidos

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Um morador dos Estados Unidos, Mike Bowers, encontrou um dente fossilizado de um megatubarão (Otodus megalodon) enquanto caminhava por uma praia em Sea Isle City. O objeto estava preso em uma fenda rochosa e foi extraído pelo filho do homem.

Акула в океане
Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула в океане

A identificação da peça foi realizada por um especialista vinculado ao Cape May Whale Watch & Research Center, que confirmou tratar-se de um dente da espécie extinta de tubarões gigantes.

Os megalodões habitaram os oceanos globais há milhões de anos, extinguindo-se completamente há aproximadamente 3,6 milhões de anos. Registros científicos indicam que alguns exemplares desta espécie podiam atingir 18 metros de comprimento.

Comentário do pesquisador: Segundo o zoólogo Dmitry Melnikov, achados acidentais em costas são possíveis devido à erosão de solos e rochas costeiras que liberam fósseis de camadas sedimentares. No entanto, a descoberta de um único dente não permite determinar a idade exata do exemplar ou características da população na região.

A família Bowers optou por manter o fóssil em posse privada. Como o objeto não foi entregue a museus ou laboratórios, ele não será integrado a coleções científicas para análises posteriores.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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