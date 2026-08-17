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Embriologista Jean Purdy contribuiu para a criação da técnica de FIV

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A base científica da Fertilização In Vitro: a contribuição de Jean Purdy

O nascimento de Louise Brown em 1978, a primeira pessoa concebida fora do corpo materno, foi possível graças ao trabalho fundamental da embriologista britânica Jean Purdy. Embora tenha permanecido à sombra por décadas, as pesquisas de Purdy sobre o desenvolvimento inicial do embrião humano forneceram o suporte técnico necessário para o sucesso da Fertilização In Vitro (FIV).

Мать с новорожденным в больнице
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мать с новорожденным в больнице

Cultivo de blastocistos em ambiente laboratorial

A principal conquista científica de Jean Purdy foi a identificação e a descrição detalhada da formação do blastocisto humano em meio de cultura laboratorial. O blastocisto representa a fase do desenvolvimento embrionário que ocorre cinco ou seis dias após a fusão do óvulo com o espermatozoide.

Nesse estágio, as células passam por divisão e diferenciação, resultando em duas estruturas distintas:

  • Massa celular interna: a estrutura que dará origem ao feto.
  • Trofoblasto: a camada responsável por estabelecer a conexão com o organismo materno.

Na época, cultivar e descrever morfologicamente o blastocisto em condições artificiais era um desafio técnico complexo. O processo exigia controle rigoroso de temperatura, composição gasosa e um perfil químico específico do meio de cultura.

As observações de Purdy permitiram registrar o comportamento do embrião antes da implantação, fora do corpo da mulher. Esses dados foram essenciais para a compreensão da biologia do desenvolvimento inicial e para o posterior ajuste dos protocolos de tecnologias de reprodução assistida.

Reconhecimento histórico e impacto clínico

As observações laboratoriais de Purdy influenciaram diretamente a prática clínica, culminando no nascimento de Louise Brown. No entanto, as publicações científicas onde ela documentou as etapas do cultivo embrionário só foram divulgadas no início dos anos 1980, servindo como base para modificações futuras nos métodos de manipulação de células germinativas e embriões.

Apesar da relevância prática, o nome de Purdy foi omitido por décadas nas menções aos criadores da FIV. Recentemente, historiadores da ciência e especialistas em biologia reprodutiva analisaram seus arquivos, concluindo que a implementação bem-sucedida do método teria sido impossível sem a descrição precisa das fases de divisão e formação do blastocisto.

O resgate desse legado evidencia como o trabalho de especialistas em laboratório constitui a base para os avanços da medicina clínica. O estudo conduzido por Purdy permanece como referência para pesquisadores atuais nas áreas de embriologia e tratamento de infertilidade.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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