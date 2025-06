Casal constrói casa com 8 mil garrafas de vidro — e o resultado é surpreendente

Eles ergueram uma casa de sete cômodos usando garrafas — veja como fizeram

Transformar lixo em lar — foi exatamente isso que um casal espanhol conseguiu ao construir, por conta própria, uma casa de sete cômodos usando 8 000 garrafas de vidro. E o resultado é tão bonito quanto funcional.

Photo: Instagram by @casadesal.eco Дом из бутылок

A construção levou dois anos e utilizou materiais reaproveitados e técnicas simples, mas eficientes. O projeto atraiu atenção por unir design criativo, baixo custo e consciência ambiental.

Segundo este relato publicado pelo jornal AS, o casal fez tudo com as próprias mãos, adaptando cada ambiente com conforto e sustentabilidade.

Materiais usados na construção

Material Origem Aplicação Garrafas de vidro Bares, pontos de reciclagem Paredes e divisórias Madeira reaproveitada Sobras de obras e móveis antigos Estrutura e decoração Argamassa ecológica Terra + cimento Fixação das garrafas

Mitos e verdades

Mito: Casas com garrafas são frágeis

Verdade: Quando bem construídas, são resistentes e isolantes.

Mito: Construir com reciclados é mais caro

Verdade: Os custos foram mínimos — com grande economia.

Perguntas frequentes

Quantas pessoas trabalharam no projeto?

Apenas o casal, com ajuda ocasional de amigos.

A casa é funcional?

Sim. Tem rede elétrica, encanamento e isolamento térmico.

Mais que construção: um manifesto

Resiliência: Transformar resíduos em abrigo digno

Design criativo: Cada cômodo reflete personalidade e consciência

Impacto pessoal: Uma mudança possível com atitudes individuais

Essa casa prova que com criatividade e vontade, é possível habitar um mundo mais sustentável — garrafa por garrafa.