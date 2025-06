O que os passageiros fazem no avião quando acham que ninguém está olhando

Pés descalços, cadeiras chutadas e mais: os absurdos a bordo que ninguém conta

O avião é um espaço fechado onde centenas de pessoas convivem por horas. E embora a maioria dos passageiros se comporte bem, sempre há aqueles que acham que estão na sala de casa — e agem como se ninguém estivesse vendo.

Photo: commons.wikimedia.org by 衛兵隊衛士, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Самолёт

De pés descalços no encosto da poltrona àquele que insiste em empurrar seu assento com os joelhos, existem certos tipos de comportamento que desafiam qualquer manual de etiqueta aérea.

De acordo com esta reportagem do Newsinfo.ru, alguns passageiros se tornam verdadeiros "psicopatas do avião", criando cenas surreais a bordo. Veja os perfis mais comuns — e como se proteger.

Tipos de passageiros excêntricos

Tipo Comportamento Como lidar “Libertador de pés” Tira sapatos e coloca os pés em poltronas alheias Pedir educadamente para recuar ou chamar o comissário “Massagista de assento” Chuta, sacode ou empurra o encosto da frente Conversar com calma ou solicitar intervenção da tripulação “Ouvinte sem fones” Assiste vídeos ou ouve música sem fones Pedir que use fones ou avisar discretamente “Conversador compulsivo” Insiste em conversar durante todo o voo Dar sinais de que deseja descansar

Mito ou verdade?

Mito: Tirar os sapatos no avião é normal

Verdade: Pode ser ofensivo e anti-higiênico em espaço compartilhado.

Mito: Você pode se movimentar à vontade

Verdade: Seu encosto e espaço afetam diretamente quem está atrás.

FAQ — Dúvidas frequentes

Posso chamar o comissário por comportamentos incômodos?

Sim, principalmente se houver invasão de espaço ou barulho excessivo.

É falta de educação reclamar?

Não. Reclamar com respeito é parte do direito de todos em voos longos.

Aliás, estudos mostram que o incômodo causado por pequenos comportamentos em voos afeta mais o bem-estar dos passageiros do que atrasos ou turbulência. Talvez, o segredo de uma boa viagem esteja mesmo em tirar os sapatos — mas só em casa.