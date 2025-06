Hyatt expande hotel na Bulgária — conforto de alto padrão agora no Mar Negro

Soleado e com novo resort: Sônia Beach, na Bulgária, ganha mais estrutura de luxo

Quando se fala em Mar Negro, muita gente pensa na Bulgária como uma opção simples e barata. Mas isso está mudando — especialmente com a chegada de marcas como Hyatt, que acaba de expandir seu complexo em Sunny Beach.

Photo: commons.wikimedia by Cherubino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ солнечный берег

O balneário, um dos destinos mais procurados do país, agora oferece estrutura de padrão internacional, com novas suítes, áreas de lazer e experiências gastronômicas que competem com o que há de melhor na Croácia ou na Grécia.

O destaque vai para a localização: acesso direto à praia, spa com vista para o mar, piscina climatizada e áreas kids-friendly fazem parte da ampliação.

Segundo um anúncio recente, a expansão prevê ainda parcerias com vinícolas locais e pacotes wellness para o verão europeu.

🏨 O que mudou no Hyatt Sunny Beach

Antes Agora Ideal para 1 torre com 90 quartos +120 quartos, nova ala spa Famílias e casais 1 restaurante principal 3 opções, incluindo rooftop Gastronomia e experiências locais Área de piscina simples Piscinas internas e externas aquecidas Viagem o ano todo Sem espaços para eventos Salas de conferência e coworking Eventos corporativos e retiros

📉 Mito ou verdade?

Mito: Resorts assim só existem na Turquia ou Croácia.

Verdade: A Bulgária investe fortemente em turismo de alto nível.

Mito: Hyatt é só para milionários.

Verdade: Existem categorias acessíveis, inclusive com meia-pensão.

❓ Perguntas frequentes

Preciso de visto para ir à Bulgária?

Brasileiros não precisam de visto para turismo de até 90 dias.

É seguro ir com crianças?

Sim — o resort tem infraestrutura para famílias e áreas infantis.

Qual a melhor época para visitar?

De maio a setembro para aproveitar o mar; o ano todo para spa e gastronomia.

Curiosamente, muitos turistas estão trocando a Riviera Francesa pelo Mar Negro — com preços menores e estrutura cada vez mais competitiva.