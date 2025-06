Você pode ser multado por andar com esta fruta em Cingapura — entenda o motivo

Imagine ser multado por carregar uma fruta. Em Cingapura, isso é possível — especialmente se você estiver com um durião. Apesar de popular em países do Sudeste Asiático, o fruto é proibido em muitos espaços públicos no país.

O motivo? O cheiro. O durião tem um odor considerado “insuportável” por muitas pessoas, comparado a esgoto ou gás. Por isso, seu transporte é restrito — principalmente em lugares fechados como trens, elevadores e hotéis.

Leis locais visam proteger o bem-estar coletivo e a limpeza dos ambientes. O durião, nesse contexto, virou símbolo de algo culturalmente amado, mas logisticamente complicado.

Segundo esta matéria publicada pelo Pravda.ru, a multa pode chegar a 500 dólares singapurenses se você for flagrado com a fruta no metrô.

O que não pode fazer — e quanto custa

Ação Por que é proibido Multa Levar durião no transporte público Cheiro forte, reclamações Até S$ 500 Comer em trens ou ônibus Higiene pública Até S$ 200 Mascar chiclete em locais públicos Lixo e sujeira Até S$ 2.000

Mitos e verdades sobre o durião

Verdade: É nutritivo — o problema é o cheiro

Verdade: A lei vale para todos — inclusive locais

FAQ — o que turistas perguntam

Posso comprar e comer no hotel? Sim, se o hotel permitir (alguns proíbem mesmo no quarto)

Sim, se o hotel permitir (alguns proíbem mesmo no quarto) Posso levar comigo no avião? Depende — companhias asiáticas geralmente proíbem

Depende — companhias asiáticas geralmente proíbem Tem como “disfarçar” o cheiro? Não — mesmo fechado, o cheiro passa pela embalagem

Curiosamente, há hotéis com sensores de odor que detectam durião mesmo em malas fechadas. Para evitar problemas, sempre verifique as regras do local antes de se aventurar com essa fruta polêmica.