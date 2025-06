Limpar o vaso com sal? Veja o truque simples que elimina manchas e mau cheiro

Bicarbonato? Não! É o sal de cozinha que limpa o vaso e combate o tártaro sanitário

Pouca gente imagina, mas o sal de cozinha tem muitos usos além da culinária. Um deles é na limpeza doméstica — especialmente para desinfetar e limpar o vaso sanitário.

Photo: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туалетная бумага

Esse truque simples usa as propriedades abrasivas e antissépticas do sal para remover manchas, resíduos e odores que se acumulam no fundo da louça sanitária.

Além disso, o sal ajuda a evitar o tártaro sanitário — aquela crosta escura causada por água dura, resíduos orgânicos e falta de manutenção frequente.

Segundo matéria do portal Pravda, o ideal é usar sal grosso uma vez por semana para manter o vaso limpo sem produtos químicos agressivos.

Como usar sal na limpeza do vaso

Jogue 2 a 3 colheres de sopa de sal grosso direto no fundo do vaso seco;

Deixe agir por 30 minutos (ou durante a noite, se preferir);

Esfregue com escova sanitária e dê descarga;

Para efeito reforçado, misture com vinagre branco ou bicarbonato.

Vantagens do método

Elimina odores e resíduos acumulados;

Remove crostas de forma suave e natural;

Não danifica a cerâmica nem o encanamento;

É barato, acessível e sem perfume artificial.

Aliás, o melhor produto de limpeza pode já estar no seu armário. E o sal é prova de que o simples ainda funciona.