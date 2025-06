Festas na praia? Conheça os destinos mais animados da Grécia para quem ama música e diversão

Se a sua ideia de férias perfeitas inclui música alta, drinques coloridos e pôr do sol com DJ na praia, a Grécia pode ser o destino ideal. Muito além de ruínas antigas, o país oferece algumas das praias mais animadas do verão europeu.

Photo: commons.wikimedia.org by Grzontan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пляж Войдокилья

As ilhas gregas combinam mar cristalino com festas que duram até o amanhecer. Se você quer dançar na areia, conhecer gente do mundo todo e curtir um ambiente vibrante, é só escolher o ponto certo no mapa.

Segundo guia publicado pelo portal Pravda, esses são os destinos que colocam a Grécia no topo da lista de quem ama praia com festa.

Top 5 praias mais animadas da Grécia

Paradise Beach (Mykonos): a mais icônica, com beach clubs que viram balada à noite.

a mais icônica, com beach clubs que viram balada à noite. Super Paradise (Mykonos): famosa por seu público diverso e som eletrônico até tarde.

famosa por seu público diverso e som eletrônico até tarde. Laganas (Zakynthos): ideal para jovens britânicos, com bares e festas a céu aberto.

ideal para jovens britânicos, com bares e festas a céu aberto. Faliraki (Rhodes): vibe anos 90, com ruas cheias de luzes, karaokê e shots temáticos.

vibe anos 90, com ruas cheias de luzes, karaokê e shots temáticos. Kavos (Corfu): onde a festa nunca para — até 7h da manhã é pouco.

Dicas úteis

Alta temporada vai de junho a setembro.

Reserve hospedagem com antecedência — os hotéis lotam rápido.

Quer algo mais tranquilo? Prefira ilhas como Milos ou Naxos.

Aliás, nem toda viagem precisa ser calma e silenciosa. Às vezes, o melhor som do verão vem mesmo das caixas de som de um beach club à beira-mar.