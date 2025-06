7 atitudes que irritam qualquer passageiro — e como não ser “essa pessoa” em viagens

Quem nunca esteve perto de um passageiro barulhento, folgado ou simplesmente mal-educado durante uma viagem? Em aviões, trens e ônibus, pequenos gestos fazem toda a diferença no conforto coletivo.

Photo: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Стюардесса

Certos comportamentos, mesmo sem intenção, causam incômodo aos demais viajantes — especialmente em ambientes apertados e compartilhados. A boa notícia é que, com um pouco de atenção, é fácil evitá-los.

Segundo uma lista publicada pelo portal Pravda, esses são os hábitos que mais geram reclamações entre passageiros — e como evitá-los com bom senso.

O que mais incomoda durante as viagens

Falar alto ou em viva-voz: ninguém quer ouvir sua conversa com o chefe ou com a tia do interior.

ninguém quer ouvir sua conversa com o chefe ou com a tia do interior. Comer alimentos com cheiro forte: salgadinhos, ovos ou sanduíches com cebola são quase sempre mal vistos.

salgadinhos, ovos ou sanduíches com cebola são quase sempre mal vistos. Invadir o espaço alheio: braços no encosto do vizinho ou reclinar o banco sem avisar são clássicos do incômodo.

braços no encosto do vizinho ou reclinar o banco sem avisar são clássicos do incômodo. Ficar descalço: por mais confortável que pareça, é visto como falta de higiene e respeito.

por mais confortável que pareça, é visto como falta de higiene e respeito. Ignorar crianças barulhentas: ninguém culpa os pequenos, mas sim os adultos que não intervêm.

ninguém culpa os pequenos, mas sim os adultos que não intervêm. Furar fila ou ocupar várias poltronas: atitudes que passam a imagem de egoísmo.

Como ser um bom companheiro de viagem

Use fones de ouvido, respeite o espaço físico do outro e evite cheiros fortes — tanto de comida quanto de perfumes. Se estiver com crianças, prepare brinquedos ou atividades silenciosas.

Acima de tudo, viajar é um exercício de convivência. Um pouco de empatia torna a experiência melhor para todos.

Aliás, quem já teve um voo tranquilo graças a passageiros educados sabe: bom senso vale mais do que mil regras.