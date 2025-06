Viver sem varanda: quando a ausência de sacada vira uma vantagem no apartamento

No Brasil, assim como em muitos países, a varanda é vista como um espaço indispensável no apartamento. Mas será que realmente precisamos dela? Em tempos de imóveis cada vez menores e mais caros, muita gente tem repensado a função (e o custo) dessa área.

Photo: https://commons.wikimedia.org by Frankie Fouganthin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Балкон

Moradias sem varanda podem parecer menos completas, mas oferecem vantagens que passam despercebidas. E, dependendo do estilo de vida, a ausência da sacada pode até melhorar o conforto e a praticidade do dia a dia.

Segundo um artigo do portal Pravda, a presença ou ausência de varanda deve ser avaliada com base nas necessidades reais do morador — e não apenas por hábito ou aparência.

Vantagens de não ter varanda

Mais luz natural: sem paredes ou portas adicionais, a sala fica mais iluminada.

sem paredes ou portas adicionais, a sala fica mais iluminada. Ambiente mais silencioso: sem abertura direta para a rua, menos ruído entra no imóvel.

sem abertura direta para a rua, menos ruído entra no imóvel. Menor manutenção: você economiza com limpeza, impermeabilização e móveis externos.

você economiza com limpeza, impermeabilização e móveis externos. Maior segurança: sem sacada, o risco de quedas acidentais ou invasões é reduzido.

Desvantagens a considerar

Menos espaço para armazenar: sem varanda, você perde um local útil para itens grandes ou temporários.

sem varanda, você perde um local útil para itens grandes ou temporários. Sem área para secar roupas: especialmente em apartamentos compactos, isso pode ser um desafio.

especialmente em apartamentos compactos, isso pode ser um desafio. Falta de contato com o ar livre: muitos sentem falta de um espaço para tomar sol ou tomar um café ao ar livre.

Hoje, há soluções criativas: varais dobráveis, hortas internas, janelas panorâmicas e até varandas falsas com plantas decorativas.

No fim, morar sem varanda não é um problema — é uma escolha. Para quem preza pela simplicidade e não faz uso frequente da sacada, essa pode ser uma decisão inteligente e funcional.