Você limpa suas janelas com a frequência certa? Especialistas explicam quando e por quê

Uma casa limpa vai além dos pisos brilhantes ou da louça lavada. As janelas, muitas vezes esquecidas, têm um papel essencial no conforto e na saúde do ambiente. Elas permitem a entrada da luz natural, ajudam na ventilação e contribuem para a sensação de bem-estar.

Mas você já se perguntou com que frequência devemos limpar as janelas? Segundo especialistas, isso pode variar conforme a estação, o local onde você mora e até o tipo de vidro ou esquadria.

De acordo com uma matéria publicada no site Pravda.ru, a recomendação geral é limpar as janelas ao menos uma vez por estação — ou seja, quatro vezes por ano. No entanto, em locais com maior poluição, como centros urbanos, essa frequência pode ser maior.

Por que a primavera é a melhor época para limpar?

Durante o inverno, a chuva, o vento e o acúmulo de poeira fazem com que a sujeira se deposite nas janelas. Quando chega a primavera, com mais sol e dias mais longos, essa sujeira se torna mais visível e pode bloquear parte da luz natural. Além disso, o calor facilita a secagem rápida, tornando a limpeza mais eficaz.

Erros comuns ao limpar janelas

Deixar para depois: quanto mais tempo se passa, mais difícil remover a sujeira acumulada.

quanto mais tempo se passa, mais difícil remover a sujeira acumulada. Usar produtos inadequados: detergentes muito agressivos podem manchar ou danificar o vidro.

detergentes muito agressivos podem manchar ou danificar o vidro. Limpar sob sol forte: isso faz com que o produto seque antes da hora e deixe marcas.

isso faz com que o produto seque antes da hora e deixe marcas. Esquecer os trilhos e bordas: esses locais acumulam poeira e mofo e também merecem atenção.

Dicas práticas para uma limpeza eficiente

Use pano de microfibra ou um rodo específico para vidros. Uma solução caseira de água morna com vinagre branco é eficaz e ecológica. Evite movimentos circulares — prefira movimentos verticais e horizontais. E lembre-se: segurança em primeiro lugar se você mora em andares altos.

Além de melhorar a estética da casa, janelas limpas permitem melhor entrada de luz, ajudam a economizar energia durante o dia e contribuem para um ambiente mais saudável — reduzindo o mofo e a proliferação de bactérias.

Aliás, limpar janelas pode ser até uma forma de terapia ativa: uma tarefa simples, com efeito imediato, que dá sensação de dever cumprido. Que tal tentar no próximo fim de semana com sua playlist favorita?