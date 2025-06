Viajar de ferry pela Itália? A bordo do Moby, o trajeto vira parte da aventura

Entre as muitas formas de explorar a Itália, uma vem ganhando destaque entre turistas que valorizam paisagens, conforto e economia: a viagem de ferry com a empresa Moby, que conecta o continente italiano com destinos como Sardenha, Córsega e Elba.

Photo: commons.wikimedia by Louis Moutard-Martin (SHIPMANIA.jimdo.com), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ паром Moby Fantasy

Segundo relatos de viajantes recentes, a experiência vai além do transporte: o trajeto se transforma em parte do passeio. Do convés, é possível admirar o mar cristalino, falésias costeiras e até golfinhos durante a travessia.

Por que escolher o ferry Moby?

Conforto a bordo: cabines privativas, assentos espaçosos e áreas externas para observação.

cabines privativas, assentos espaçosos e áreas externas para observação. Preços acessíveis: principalmente para grupos, famílias e quem viaja com veículo próprio.

principalmente para grupos, famílias e quem viaja com veículo próprio. Horários variados: com partidas noturnas ou ao amanhecer, ideais para encaixar no roteiro.

com partidas noturnas ou ao amanhecer, ideais para encaixar no roteiro. Serviços extras: lanchonetes, áreas kids e até lojas a bordo.

Destinos populares

Entre as rotas mais procuradas estão:

Livorno – Olbia (Sardenha)

Gênova – Bastia (Córsega)

Piombino – Portoferraio (Ilha de Elba)

Todos os trajetos oferecem paisagens mediterrâneas deslumbrantes — um verdadeiro bônus visual para quem ama fotografia ou relaxar com vista para o mar.

Dica do viajante

Reserve com antecedência, especialmente no verão. E aproveite o embarque com veículo próprio para explorar as ilhas com liberdade total.

O ferry Moby mostra que, na Itália, viajar pode ser tão prazeroso quanto chegar.