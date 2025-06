Sua casa parece menor do que é? Veja os erros de decoração que estão arruinando o ambiente

Muitas vezes, sem perceber, cometemos erros de decoração que fazem o ambiente parecer mais apertado, escuro ou desorganizado — e até contribuem para a desvalorização do imóvel. Corrigir esses detalhes pode transformar completamente a sensação de espaço e aconchego do lar.

Photo: commons.wikimedia. org by Keithmenorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Подушки

Segundo especialistas em interiores, o problema não está no tamanho do imóvel, mas nas escolhas erradas de móveis, cores, iluminação e distribuição dos elementos.

1. Móveis grandes demais para o espaço

Sofás largos, mesas robustas e estantes imensas roubam área útil e bloqueiam a circulação. Opte por peças proporcionais e multifuncionais.

2. Excesso de objetos decorativos

Muitos enfeites, quadros e almofadas criam poluição visual. O minimalismo não é frieza — é espaço para o olhar descansar.

3. Iluminação mal planejada

Luz única no teto e ausência de luminárias auxiliares deixam o ambiente monótono e com sombras. Use luz direta e indireta para criar camadas e profundidade.

4. Cores muito escuras

Paredes ou cortinas escuras absorvem luz e reduzem visualmente o espaço. Prefira tons claros e neutros para ampliar a sensação de amplitude.

5. Cortinas curtas ou mal posicionadas

Fixar cortinas no meio da parede reduz a altura aparente. Pendure-as próximo ao teto e até o chão para dar verticalidade ao ambiente.

6. Tapetes fora de proporção

Tapetes pequenos demais fazem o espaço parecer desconectado. O ideal é que os móveis "toquem" o tapete para criar unidade visual.

7. Ignorar áreas de circulação

Encostar todos os móveis nas paredes ou obstruir passagens naturais torna o espaço desconfortável. Deixe respiros, mesmo em ambientes pequenos.

Evitar esses erros não exige reforma: com pequenas mudanças e atenção ao equilíbrio, sua casa pode parecer maior, mais funcional e elegante — sem gastar muito.