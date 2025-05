Turismo em alta: 4,4 milhões de estrangeiros visitam o Brasil em 2025

Brasil recebe 4,4 milhões de turistas internacionais no 1º quadrimestre de 2025

O setor de turismo brasileiro começa 2025 com dados animadores. De janeiro a abril, o país recebeu 4,4 milhões de turistas estrangeiros, segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo. O número representa um aumento de 17,8% em relação ao mesmo período do ano passado, consolidando uma retomada robusta do setor.

Photo: commons.wikimedia.org by Xchgall, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туристы

Entre os principais emissores de visitantes estão Argentina, Estados Unidos, Chile, Paraguai e França. Os destinos mais procurados continuam sendo Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Foz do Iguaçu e o litoral nordestino. Mas há também crescimento no interesse por experiências na Amazônia, no Pantanal e no turismo cultural em cidades históricas.

Segundo especialistas, essa recuperação é resultado de uma combinação de fatores: campanhas de promoção do Brasil no exterior, câmbio favorável para turistas internacionais, ampliação de voos e investimentos em infraestrutura turística. O setor também se beneficiou da retomada global do turismo após os efeitos da pandemia, com aumento na busca por destinos que oferecem natureza, gastronomia, cultura e hospitalidade.

Além de impulsionar hotéis, restaurantes e operadoras de turismo, o crescimento também impacta positivamente pequenos negócios locais, como artesãos, guias turísticos e transportadores. Para o governo, os números reforçam o potencial do Brasil como destino turístico global e sinalizam que o país pode atingir — ou até superar — a meta de 10 milhões de visitantes internacionais até o fim do ano.

A expectativa é que os grandes eventos programados para o segundo semestre, como festivais culturais, congressos internacionais e competições esportivas, atraiam ainda mais visitantes e consolidem a imagem do Brasil como destino seguro e atrativo.