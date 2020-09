Portugal: Programação Teatro Maria de Matos

Programação Teatro Maria de Matos

AVENIDA Q

15 Julho - 1 Novembro

Quarta a Sábado às 21h | Domingo às 18h

Duração: 100 min.

Bilhetes: 16-18€

Preparem-se amigos: A segunda vaga ( de insanidade e amor) está aí! No ano em que tudo parou eles decidiram voltar. Eles são o Luís, a Marta Monstro, a Paula Porca, o Félix, o Trekkie, o Tozé, a Maria, o Joca e... o Saúl Ricardo - os habitantes da Avenida Q. O espectáculo que consquistou o público em 2017 está de volta!

Irreverente, emocionante e genial, Avenida Q é considerado pelos espectadores como uma lufada de ar fresco na cena teatral nacional e a voz de uma geração que, ironicamente, nem sequer ia ao teatro. AVENIDA Q é uma Rua Sésamo em esteróides, que junta à estética Muppets uma linguagem tão adulta, que só funciona mesmo porque a vida é uma longa marcha de tédio em direcção à campa. Ah, e porque as músicas são bestiais. A história acompanha os habitantes da Avenida Q na sua tentativa de encontrar um propósito na vida, enquanto falam sobre os temas existenciais que nos afectam a todos, num espectáculo inovador que mudou a Broadway e apaixonou os espectadores.



Autores Robert Lopez, Jeff Marx, Jeff Whitty Encenação Rui Melo Tradução e Adaptação de Texto Henrique Dias Tradução e Adaptação de Canções Henrique Dias e Rui Melo Direcção Musical Artur Guimarães Desenho de Luz Paulo Sabino Construção de Marionetas e Apoio à Manipulação Companhia S.A.Marionetas - Teatro & Bonecos: Sofia Olivença Vinagre, Natacha Costa Pereira, José Manuel Valbom Gil, Maria Arnaldo Olivença, Palmira Salvador, Maria Luísa Gil Produtor Associado Gonçalo Castel-Branco Produção Força de Produção

Com Ana Cloe, Diogo Valsassina, Inês Aires Pereira, Manuel Moreira, Raquel Tillo Clayton, Rodrigo Saraiva, Rui Maria Pêgo e Samuel Alves Músicos André Galvão, Artur Guimarães e Tom Neiva.













MÚSICA













RUBEN ALVES - MANTO

5 de Outubro

21h00 | Duração: 50 min.

Bilhetes: 10€

Embora a sua formação e percurso artístico esteja centrado no âmbito do jazz/pop e clássico, neste disco Ruben Alves teve o desejo de apontar para as suas influências portuguesas.

Não só a introdução da guitarra portuguesa e algumas percussões tradicionais espelham este objetivo, como a própria sonoridade e composição remetem para esse facto.

Numa altura em que a música tradicional (nomeadamente o fado), está muito centrada na música vocal, Ruben mostra um outro lado, dentro das suas influências, com qualidade interpretativa e material exclusivamente original.

"Trazes um manto comprido

Que não é xaile a valer.

Eu trago em ti o sentido

E não sei que hei-de dizer."



Quadras ao Gosto Popular

Fernando Pessoa



Ruben Alves Piano

Luis Guerreiro Guitarra Portuguesa

Miguel Menezes Contrabaixo

Marcos Alves Bateria

João Ferreira Percussão

Sandra Martins Violoncelo















LUÍS REPRESAS - AO CANTO DA NOITE

6 de Outubro

21h00

Bilhetes: 20€

Entre palavras cantadas, numa carreia que se espalha por quarenta anos de canções, umas conhecidas e outras nem tanto, que, sem o saber, se fariam futuro, e palavras faladas, Represas liberta à corrente intimista e irrepetível do rio da vida histórias feitas viagem, construindo com e para o seu público um barco possível de navegar entre as margens dum palco e duma plateia que em cada noite o lirismo das vozes inventa o cantor e o espectador.

O Regresso aos palcos, a não perder.













SÉRGIO GODINHO - 75 ANOS NO MARIA MATOS

12 e 13 de Outubro

21h00 | Duração: 90 min.

Bilhetes: 20€



Setenta e cinco anos, bonita data para se festejar, sobretudo se a saúde se tem mantido geralmente por perto.

Queria uma grande festa este ano, até que um bicho se intrometeu e nos virou as máscaras. A máscara é agora de verdade.

E então, que fazer? É aqui que entra a música como grande cuidadora, ela que esteve mesmo presente quando escrevi ficção narrativa.

E é aqui que entra o Maria Matos, onde estive às Nove e meia, em cinco dias felizes.

Aos meus 75 anos volto, desta vez às 21. Com os meus amigos Assessores, a desafiar o medo e o silêncio. E os amigos em frente, respondendo à vez.

Faço anos, no ano do novo normal, e então?

Embora fazer um som, haja música!



Sérgio Godinho, 2020



Sérgio Godinho voz

Nuno Rafael guitarras, percussão, coros, direcção musical

Miguel Fevereiro guitarras, percussão, coros

João Cardoso teclado, coro

Nuno Espírito Santo baixo eléctrico, percussão

Sérgio Nascimento bateria, percussão













LUÍS SEVERO COM BANDA

19 de Outubro

21h | Duração: 75m

Bilhetes: 12€



Com apenas dois LP's editados - o independente e bem recebido "Cara d'Anjo" (2015, Gente Records) e o aclamado "Luís Severo" (2017, Cuca Monga/Sony Music) - Luís Severo era já um dos cantautores de canções mais consensuais da sua geração. Desde a edição do disco homónimo na primavera de 2017 percorreu Portugal sozinho até ao verão de 2018, no qual passou pelos principais festivais em formato banda.

Em Maio de 2019 lançou integralmente e sem qualquer aviso "O Sol Voltou", outra vez pela Cuca Monga em parceria com a Sony Music Portugal. O terceiro disco chegou com o choque concordante entre o acústico e o electrónico, contendas conciliantes líricas e pleno de contrastes imagéticos, fazendo Luís Severo afastar-se do que já por si foi feito sem nunca perder o centro que o particulariza.

Depois de quase um ano a apresentar "O Sol Voltou" com um formato arrojadamente solitário, Luís Severo volta a reunir a banda - Diogo Rodrigues, Bernardo Álvares e Catarina Branco (que substitui Manuel Palha), dando às suas músicas uma textura mais próxima das que tão aprimoradamente produz em estúdio.













BENJAMIM - VIAS DE EXTINÇÃO

26 e 27 de Outubro

21h00 | Duração: 75 min.

Bilhetes: 12€

ESGOTADO



Benjamim regressa aos discos com "Vias de Extinção". O sucessor de "Auto Rádio" e "1986" (em parceria com o britânico Barnaby Keen) é um trabalho de profunda descoberta interior e o fechar de um ciclo que acabou por coincidir com a pandemia que nos confinou. O músico contou com o apoio decisivo da sua banda em todas as fases de gravação, sendo que algumas canções chegaram a ser testadas ao vivo antes de entrarem em estúdio. Para além de António Vasconcelos Dias (teclados e coros), João Correia (bateria), Nuno Lucas (baixo) e Vera Vera-Cruz (teclados e coros), o novo álbum juntou o clã Isabel, Joana e Margarida Campelo nos coros e ainda Manuel Pinheiro nas congas e percussões.













