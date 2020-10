Os Verdes: Protesto contra as minas de lítio frente à Assembleia da República

Os Verdes marcam abertura do debate em plenário do OE com protesto contra as minas de lítio frente à Assembleia da República



" A sanita no meio da cozinha" é a metáfora usada pelo PEV, para classificar os locais nos quais o Governo já assinou contratos de prospeção de lítio com três empresas e os outros locais apontados para futura prospeção/ exploração.



Considerando Os Verdes que, estas opções, a par do aeroporto do Montijo, são graves atentados ao ambiente e à vida das populações, decidiram marcar a sua oposição com uma "exposição de sanitas" identificadoras da localização e dos impactos negativos de cada local visado pelo projeto do Governo em relação ao lítio, frente à Assembleia da República, aquando da abertura do debate do OE na generalidade, em plenário.



A " exposição" estará na rua, amanhã terça feira, dia 27 de outubro, entre as 12h00 e as 16h30, no triângulo em baixo da escadaria principal do palácio de S. Bento.

Convidamos os senhores jornalistas para declarações à comunicação Social pelas 14h30.



A iniciativa cumprirá todas as exigências da DGS sobre o Covid.





