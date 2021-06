O general Nicholas Carter, chefe do Estado-Maior de Defesa britânico, disse que não dorme à noite. E ele não dorme com o fato de ser assombrado pelo pensamento de erros de cálculo que podem levar a uma "escalada irracional".

"O que me faz acordar à noite é um (possível) erro de cálculo, que leva a uma escalada irracional. A situação que vimos no Mar Negro na quarta-feira é um daqueles casos que podem (erro de cálculo) gerar", - RIA Novosti cita o Edição britânica do Telegraph, que cita as palavras de Carter.

Segundo o chefe da defesa britânico, erros de cálculo no jogo de "gato e rato" com a Rússia podem levar a uma "guerra em grande escala".

Anteriormente, o mesmo Telegraph, citando fontes do Ministério da Defesa britânico, informou que a decisão final sobre a passagem do contratorpedeiro Defender perto da Crimeia foi tomada pelo primeiro-ministro Boris Johnson.

A propósito, ainda não está claro por que os britânicos precisavam disso. Ou seja, a nível oficial afirma-se que a Grã-Bretanha não reconhece a Crimeia como russa. Mas isso era conhecido anteriormente, e os destróieres britânicos não se aproximaram da península ...

Lembramos, anteriormente, as autoridades britânicas negaram que tiros de advertência fossem disparados na direção do Defender. Em Londres, e depois em Washington, eles falaram com o espírito de que era a Rússia que supostamente estava fazendo algum tipo de "jogo".

