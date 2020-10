Vulnerabilidade do leopardo da neve aumenta, alerta Índia

Nova Deli, 25 out (Prensa Latina) A crescente vulnerabilidade do leopardo-das-neves, que está sob pressão da destruição de seu habitat e da caça furtiva, preocupa os conservacionistas na Índia hoje.

À medida que a mudança climática força os leopardos da neve a se moverem para altitudes mais baixas, esses animais enfrentam novas ameaças. Episódios repentinos de fortes nevascas no Himalaia devido ao atual aquecimento global forçam seu encontro com outros animais deslocados pelo aumento da temperatura, incluindo o leopardo comum.



O referido animal vive entre três mil metros e seis mil metros, mas o oficial florestal da divisão Uttarkashi, Sandeep Kumar, disse ao portal do Terceiro Pólo que eles descem mais quando neva forte no inverno. Sua presa - ovelha bharal ou azul, cervo almiscarado, alcatrão do Himalaia e íbex - deve descer a colina em busca de alimento.



Sua área de distribuição é compartilhada por Afeganistão, Butão, China, Índia, Cazaquistão, Quirguistão, Mongólia, Nepal, Paquistão, Rússia, Tadjiquistão e Uzbequistão, com estimativas que variam entre 3.500 e 7.000 exemplares.



A União Internacional para a Conservação da Natureza classificou o leopardo-das-neves como vulnerável e essa qualidade aumenta à medida que seu alcance se sobrepõe ao do leopardo comum, devido às mudanças climáticas. Ambos os felinos têm a mesma base de presa.



Existem 516 leopardos da neve na Índia, de acordo com S. Sathyakumar, um cientista do Wildlife Institute of India, com sede em Dehradun. Aparna Pandey, oficial do projeto de Uttarakhand, disse que avistar o animal em uma altitude mais baixa significa que a mudança climática está afetando seu habitat e forçando-o a descer ladeira abaixo em busca de comida e água.



A temperatura média anual da superfície do Himalaia aumentou 1,5 grau Celsius desde a era pré-industrial, de acordo com a Iniciativa Internacional do Clima da Criosfera.



O ciclo de flores e frutos no Himalaia também muda devido às altas temperaturas. As flores que costumavam aparecer em maio agora aparecem em abril, pois os animais dependentes dessas plantas também mudam de atividade, e se a presa dos leopardos das neves se mover para baixo, os gatos farão o mesmo, disse Sathyakumar.



A mudança climática altera os padrões da vegetação no alto Himalaia, e as novas plantas e gramíneas que emergem não são os alimentos favoritos das ovelhas, cabras e antílopes que os leopardos das neves caçam.



