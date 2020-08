Chicago - Curta Temporada 2 Set a 1 Nov - Teatro da Trindade INATEL

CHICAGO

de Fred Ebb e Bob Fosse música John Kander encenação Diogo Infante

O musical Chicago está de regresso ao Teatro da Trindade para uma curta temporada. A partir do dia 2 de setembro e até 1 de novembro, no horário de 4f a sábado às 21h e domingos às 16h30, o público poderá ver ou rever o um dos musicais de maior sucesso do mundo.

O espetáculo, uma coprodução da Força de Produção e do Teatro da Trindade INATEL e da Força de Produção, conta com a encenação de Diogo Infante e reúne no elenco principal José Raposo, Gabriela Barros, Soraia Tavares, Miguel Raposo e Sara Campina.

A partir do dia 31 de agosto, os ensaios estão abertos à imprensa. A realização de entrevistas e recolha de imagens, requerem marcação prévia para:

Alexandra Gonçalves trindade.imprensa@inatel.pt / 965 870 525 ou Teresa Sequeira teresa.sequeira@fproducao.pt / 939 107 144

Passado nos loucos anos 20, "Chicago" conta-nos a história de duas rivais de vaudeville, acusadas de assassínio.

Velma, uma estrela de clubes noturnos, e Roxie, uma ambiciosa corista, socorrem-se dos serviços de Mama Morton e do astuto advogado Billy Flynn, para criarem um frenesim mediático e prepararem o seu regresso ao mundo do showbiz.

