Capital do Uruguai defende renda básica em confronto com Covid-19

Montevidéu, 22 dez (Prensa Latina) A prefeita de Montevidéu, Carolina Cosse, disse hoje que é hora de retomar a proposta da Frente Ampla de renda básica temporária entre as medidas para conter a disseminação do Covid-19.

Cosse afirmou que ela mesma pede a suspensão das atividades na medida do possível na comuna da capital, prestes a entrar na zona vermelha do risco de pandemia.



'Mas as pessoas não podem suspender a ida ao trabalho se não houver apoio do Estado' com uma renda básica universal que, pelo menos, poderia ser concedida até mesmo por um mês para dar socorro aos mais vulneráveis, argumentou.



A força política da oposição propôs em março, quando foi declarada a emergência sanitária para atender cerca de 200.000 uruguaios que vivem na economia informal sem qualquer cobertura de seguridade social, sem receber a aceitação do governo até o momento.



De imediato, o novo governo de Montevidéu destinou três milhões de dólares para apoiar o fornecimento de panelas populares, às quais famílias inteiras atendem para atender às necessidades de sobrevivência.



Anteriormente, mais de 300 artistas e 20 instituições já receberam apoio da comuna para enfrentar a crise gerada pela emergência sanitária.



A prefeita da capital convocou a população a se mobilizar apenas em circunstâncias essenciais e em meios alternativos e para quem utiliza o transporte público para reforçar os cuidados de higiene indicados.



De acordo com último relatório do Instituto de Pesquisa Biológica Clemente Stable, da amostra coletada em 69 unidades, a presença do SARS-CoV-2 foi detectada em 10 delas, o que significa 14,5 por cento.



Montevidéu, em contágio comunitário e com 3 mil 69 pessoas sofrendo da doença, constitui o cenário mais alarmante da pandemia Covid-19 no país.



