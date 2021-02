Equador em um longo caminho devido aos resultados das eleições gerais

Por Sinay Céspedes Moreno

Quito, (Prensa Latina) O Equador encerrou neste sabado (13) uma semana que parecia mais longa do que o normal, aguardando o resultado da contagem de votos dasuplas presidenciais, no âmbito das recentes eleições gerais.

Depois de um movimentado dia de votação no domingo, 7 de fevereiro, iniciou-se a votação que marcou um indiscutível vencedor: a dupla Andrés Arauz-Carlos Rabascall, da coalizão progressista Unión por la Esperanza (UNES), à qual o movimento Revolucionário está vinculado Ciudadana, liderada pelo ex-presidente Rafael Correa.

Até o momento, com 100 por cento dos registros processados ​​e 99,71 já examinados, o chamado Binomio de la Esperanza tem 32,70 por cento dos 10.598.744 votos expressos na feira, o que o colocou em primeiro lugar no que diz respeito à votação marcada para 11 de abril, por não atingir o valor estabelecido para ser proclamado no primeiro turno.

A disputa é então entre dois candidatos que mantiveram empate técnico durante todos os dias após as eleições: Yaku Pérez, da Pachakutik (braço político da Confederação dos Povos Indígenas e Nacionalidades) e Guillermo Lasso, do CREO (movimento de centro-direita).

Para alguns analistas políticos e eleitorais, foi uma falha do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) garantir, desde a apuração rápida, uma segunda posição para Pérez, já que a diferença com Lasso era mínima e quando a contagem avançava para 98 por cento, eles eram reverteu os números e o CREO superou o Pachakutik, gerando alegações de possível fraude.

Ao longo da semana, a CNE manteve a contagem de votos ininterrupta e, por fim, as reclamações de Pachakutik encontraram eco, pois um encontro entre os candidatos com opções para ir à votação e o corpo eleitoral terminou com a aprovação da recontagem em 17 das 24 províncias , processo que também levará tempo.

De acordo com as disposições, haverá uma revisão de 100 por cento dos registros eleitorais na província de Guayas e 50 por cento em outras 16, entre as quais Pichincha, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Azuay, Tungurahua, Loja e Cañar.

Sobre o suposto erro de anunciar antecipadamente o segundo vencedor, Esteban Ron, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Internacional de Direito do Equador, destacou em um programa de rádio: 'a questão da contagem rápida é bastante complexa e quando a amostra é não estável e não obedece aos parâmetros estatísticos, tende a gerar incerteza'.

Em sua opinião, nesse caso, devido à estreita distância entre os dois candidatos presidenciais, deveria ter sido formulado de forma diferente e esclarecido que existe empate técnico, pelo que foi um erro não o dizer.

Na mesma linha, o ex-presidente do Tribunal Contencioso Eleitoral, Nicanor Moscoso, especificou que a contagem rápida é um instrumento válido, mas a CNE omitiu o empate técnico tardio, quando houve apenas uma diferença de 0,07 por cento dos votos no o tempo de promulgar o segundo lugar.

Quanto à revisão eleitoral recentemente aprovada, garantiu que demorará um dia e o encerramento final dependerá da agilidade dos trabalhos em cada uma das províncias.

A este respeito, alertou que este trabalho não deve ser aglomerado para terminar mais rápido, pois isso só causaria mais gente envolvida e confusão, diante do que sugeriu ter os funcionários necessários, testemunhas e câmeras adequadas em cada mesa para ter provas.

Enquanto a CNE prepara a logística para a nova etapa, a incerteza continua entre as organizações políticas e a população, que terá de esperar até o resultado final para enfrentar o rival de Andrés Arauz nas urnas, após um primeiro turno que, segundo todos concordam, Ele ratificou o progressismo como a principal força política no Equador.

