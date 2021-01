Destacado papel das mulheres cubanas no confronto com Covid-19

Sancti Spíritus, Cuba, 22 de jan(Prensa Latina) O principal desafio da Federação das Mulheres Cubanas (FMC) é participar junto com a população do confronto com o Covid-19, disse Teresa Amarelle, secretária geral do Comitê Nacional da entidade. .

A integrante do Conselho de Estado fez uma visita de trabalho a esta província central de Cuba, onde intercambiou e pediu às mulheres que sejam exemplo nas ações que estão sendo desenvolvidas nas comunidades e cidades para combater a pandemia e salvar vidas.



As nossas mulheres, disse, são responsáveis ​​pelo apoio ao cumprimento das tarefas de saneamento, ao controlo de focos e à organização das linhas de comercialização dos produtos para o lar, bem como na distribuição de alimentos às pessoas em isolamento.



A secretária-geral da FMC, em troca com mulheres federadas e trabalhadores de saúde dos municípios de Sancti Spíritus, Cabaiguán e Jatibonico, instou a intensificar as investigações e manter a preparação e distribuição de nasobucos (máscaras) como parte das tarefas essenciais para o sociedade no contexto de lidar com a pandemia.



Da mesma forma, ela se interessou pelos vínculos entre os brigadistas da saúde e os consultórios do Médico de Família para o combate à doença, sem descuidar de uma única casa ou pessoa, principalmente em lugares onde há casos positivos, suspeitos ou viajantes vindos do exterior. .



Também verificou as informações que são prestadas junto à comunidade e principalmente ao nível familiar sobre a regulação monetária colocada em prática a partir de 1 de janeiro deste ano, especialmente para detectar pessoas que necessitam de apoio face às dificuldades financeiras. .



