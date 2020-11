A estrutura do cérebro humano é semelhante à do universo

Berna, 19 nov (Prensa Latina) O número de neurônios semelhantes ao das galáxias e a morfologia de cada rede do cérebro humano sugerem que parece uma pequena representação do universo, confirma hoje a revista suíça Frontiers in Physics.

De acordo com uma pesquisa conduzida por um astrofísico e neurocirurgião italiano, a diferença mais óbvia entre o cérebro e o universo é o seu tamanho.



No entanto, apresentam semelhanças, como a de que o cérebro humano funciona graças à sua vasta rede neural de aproximadamente 69 bilhões de neurônios e o universo observável contém cerca de 100 bilhões de galáxias.



Outra semelhança é que, em ambos os sistemas, apenas 30% de suas massas são compostas de galáxias e neurônios; o resto são longos filamentos ou nós encarregados de uni-los.



Além disso, mais de 70% da distribuição de massa ou energia é composta por mecanismos que desempenham um papel aparentemente passivo, especificamente água no cérebro e energia escura no universo.



Com essas características compartilhadas, os pesquisadores realizaram uma simulação da rede de galáxias com seções do córtex cerebral e cerebelo.



Assim, eles descobriram que a distribuição da flutuação na rede neural do cerebelo em uma escala de um micrômetro a 0,1 milímetro segue a mesma progressão da distribuição da matéria na rede cósmica, mas, em um grau maior do que cinco a 500 milhões de anos-luz.



Os pesquisadores também calcularam alguns parâmetros que caracterizam as redes neural e cósmica: o número médio de conexões e a tendência de agrupar várias delas em nodos centrais relevantes.



Após essa pesquisa, eles concluíram que por trás da evolução das redes neurais e espaciais está o mesmo fenômeno físico subjacente, apesar da óbvia diferença entre os poderes daquele ramo da ciência encarregado de regular galáxias e neurônios.



Os resultados do estudo contribuirão para outras análises futuras em astronomia e neurologia, a fim de se chegar a um melhor entendimento de como os dois sistemas funcionam e evoluem, destacaram os cientistas.



agp/cdg/bj/gdc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=36272&SEO=a-estrutura-do-cerebro-humano-e-semelhante-a-do-universo

N3