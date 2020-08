México fecha suas fronteiras com os Estados Unidos por mais um mês

México, 14 de agosto (Prensa Latina) O México manterá sua fronteira norte com os Estados Unidos fechada por mais um mês devido à persistência da pandemia de Covid-19 em ambos os países, confirmada hoje em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

Na nota a Secretaria de Relações Exteriores notifica aos cidadãos mexicanos que a suspensão das viagens não essenciais aos Estados Unidos será mantida pelo menos até depois de 20 de setembro, quando uma nova avaliação será feita.

A notificação reconhece que a decisão implica um impacto econômico significativo, mas salienta que dado o ressurgimento das infecções nos estados do sul dos Estados Unidos e a persistência do coronavírus no México, considera-se melhor prorrogar a suspensão por mais um mês.

O México superou o meio milhão de mortes confirmadas acumuladas de Covid-19 e 55.000 desde 27 de fevereiro quando a pandemia começou, informou a Secretaria de Saúde Pública relatando 7.371 novos casos nas últimas 24 horas com os quais o acumulado de mortes confirmadas é de 505.751.

