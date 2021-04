Hezbollah do Líbano refuta declarações do enviado dos EUA

Beirute, 18 abr (Prensa Latina) O deputado libanês do Hezbollah (Partido de Deus) Ibrahim Al-Mousawi refutou hoje recentes declarações do subsecretário de Estado dos Estados Unidos David Hale, que proferiu calúnias infundadas contra a Resistência Islâmica.

Na visão de Al-Mousawi, as palavras de Hale, que fez uma visita de três dias a este país, carecem de argumento e lógica, em uma tentativa de evitar o sucesso do Hezbollah em construir uma força de dissuasão, defesa, libertação e protetora do Líbano.



Em todo caso, destacou, o governo dos Estados Unidos despacha milhões de dólares com o objetivo de distorcer a imagem da Resistência Libanesa, destaca uma nota enviada à Prensa Latina de Beirute.



Da retórica de Hale, ele especificou, deriva uma evidente interferência dos EUA nos assuntos deste país com a prática de incitar e caluniar o movimento que o preservou dos desejos de Washington e seu aliado histórico Israel.



O governo dos Estados Unidos, continuou o legislador do Partido de Deus, é quem forneceu ao inimigo fundamental do Líbano, o regime de Tel Aviv, todos os tipos de armas avançadas e letais com as quais matou milhares de libaneses e destruiu a nação.



E enquanto, assegurou, Washington garante que condenações e críticas aos ocupantes do território palestino nunca são aprovadas em foros internacionais.



msm / arc / db

