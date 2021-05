Poesia Muda: Livro de Paulo de Tarso Porrelli

'Poesia Muda' é título do terceiro livro do jornalista Paulo de Tarso Porrelli. A obra tem formato e-book e distribuição gratuita.

Paulo Porrelli era adolescente quando o lendário Diário de Piracicaba, no interior paulista, começou a publicar as poesias dele.

Gira-mundo, ele escreveu dois trabalhos poéticos antes do 'Poesia Muda'. São os livros 'O Som da Pétala Ágata' e 'Nós de Nada: uma belezura de figura e de palavreado', ambos catalogados na Coleção Latino-Americana da Biblioteca Britânica, no Reino Unido.

Versos de Paulo Porrelli estão no livro 'Trilhos e Letras - uma antologia do trem', com participações de autores como Ivan Lins e Paulo Coelho; na 'Oficina de Poesia - Revista da Palavra e da Imagem', pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugal. E na coletânea brasileira 'Concurso Nacional Novos Poetas'.

Com a crônica 'Duma época de tempos atrás' Porrelli venceu o '7º Prêmio UFF de Literatura - Vinícius de Moraes 100 Anos', cujo texto integra a antologia lançada pela Editora Universidade Federal Fluminense.

"Peguei cedo o gosto pela leitura, o meu pai lia Monteiro Lobato lá em casa. Sabe?! Penso que leitores são sentinelas atemporais e que escrever cura a gente", acrescenta o poeta.

Apaixonado por música, Porrelli dedica um poema da obra "ao eterno Naná Vasconcelos", cuja inspiração veio da faixa 'Uma Tarde no Norte', do álbum 'Contando Estórias', que o saudoso percussionista, compositor e arranjador mundialmente aclamado lançou em 1995.

O designer Daniel Olitta Belluco assina a capa e a direção de arte do 'Poesia Muda'.

Clique em https://pessoar.com.br/wp-content/uploads/2021/05/64.1-Livro-Poesia-Muda_web.pdf para ler e compartilhar o e-book.