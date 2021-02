Torrestir realiza testes quinzenais de rastreio à COVID-19 aos seus funcionários

Perante a situação pandémica atual, o Grupo Torrestir, dedicado ao transporte de mercadorias, distribuição e logística, decidiu realizar testes quinzenais de rastreio à COVID-19 a todos os seus 2.600 colaboradores, de forma a garantir a segurança das suas operações e a evitar potenciais situações de contágio.

«Em prol da saúde dos nossos colaboradores, clientes e parceiros e para que todas as encomendas cheguem ao destino em total segurança, decidimos que a realização de testes quinzenais é imperativa no controlo desta pandemia», explica Fernando Torres, Presidente do Grupo Torrestir.

Consciente das dificuldades que o país atravessa, o Grupo Torrestir garante assim que todos os seus colaboradores continuem na linha da frente, dia e noite, fazendo diariamente muitos quilómetros, para que Portugal não pare, percorrendo o país e mantendo ativas as cadeias de abastecimento para que nada falte nas casas e empresas portuguesas.

Com esta ação o grupo continua a garantir o cumprimento das medidas de segurança, como também a contribuir para o controlo da pandemia a nível nacional, no âmbito da forte responsabilidade social que sempre pautou a atividade da Torrestir.

Sobre a TORRESTIR:

O Grupo Torrestir oferece serviços ligados à exportação, importação, armazenagem e distribuição, proporcionando total controlo e informação sobre todo o processo de movimentação da mercadoria aos seus clientes.

O grupo emprega 2.600 pessoas.

Os serviços da Torrestir estão divididos em seis áreas: Distribuição Nacional; Logística; Distribuição Farmacêutica; Courier Internacional; Transporte Internacional; Transitário; Transportes Especiais.

http://www.torrestir.com/