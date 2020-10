Graça Pereira Coutinho expõe em Sevilha

Lisboa, 14 de outubro de 2020 - "Sentir a Terra" é o título da exposição que Graça Pereira Coutinho inaugura em Sevilha, na Sede da Fundación Tres Culturas, amanhã, 15 de outubro, às 19h00 (hora de Espanha). Comissariada por Cristina Ataíde, "Sentir a Terra" apresenta um conjunto de obras onde as influências habituais de Graça Pereira Coutinho estão presentes. A partir de materiais obtidos diretamente da natureza, a artista trabalha com as mãos temas como a natureza, a paisagem, os vestígios da presença humana no passado, fazendo uma reflexão sobre a identidade pessoal. O trabalho de Graça Pereira Coutinho é um processo de relação com o seu próprio corpo, a sua vida e os espaços que a rodeiam.

A exposição pode ser vista até 16 de novembro, de segunda a quinta-feira, das 9h00 às 20h00 e às sextas, das 9h00 às 14h00. Aos fins-de-semana está encerrada.

"Sentir a terra" integra a agenda cultural do programa INTREPIDA plus, uma iniciativa da Fundación Tres Culturas del Mediterrâneo, com o apoio do programa INTERREG VA Espanha-Portugal. A programação cultural deste programa acontece durante o mês de outubro e inclui um ciclo de cinema e um encontro literário com Dulce Maria Cardoso e Pilar de Río.

Mais informações em www.tresculturas.org/intrepida

