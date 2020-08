A situação da Covid-19 em Portugal é descrita como estável

Lisboa, 14 de agosto (Prensa Latina) A situação da Covid-19 em Portugal é estável e por enquanto não se pode falar de uma segunda onda, afirmou hoje a Ministra da Saúde, Marta Temido.

A manchete explicou que o país mantém uma média de pouco mais de 200 novos casos por dia, um número muito inferior ao relatado por outras nações europeias, que estão se aproximando e até mesmo ultrapassando mil infecções por dia.



De qualquer forma, ela advertiu que no contexto atual há mais contato entre as pessoas e isso aumenta o risco de propagação, por isso, ela pediu que a população cumpra as medidas destinadas a conter o coronavírus SARS-CoV-2.



Nesta sexta-feira, a nação portuguesa relatou 235 novos casos de Covid-19, num total de 53.783 desde o início da pandemia.



O relatório oficial detalhou que a maioria dos casos confirmados (149) corresponde à região metropolitana de Lisboa, os mais afetados em nível nacional.



O Conselho de Ministros decidiu ontem prorrogar até 31 de agosto o status de contingência nessa área, o que permite manter várias restrições destinadas a conter a propagação do vírus.



Por outro lado, nas últimas 24 horas ocorreram duas mortes, num total de 1.772, e 348 pacientes ainda estão no hospital, 41 dos quais em terapia intensiva. Esta semana, o Centro Europeu de Controle de Doenças nomeou a Suécia e Portugal como os estados com a maior redução recente de infecções no continente.



O país tem uma incidência acumulada de 22 casos por 100.000 habitantes em 14 dias, muito inferior aos mais de 50 casos registrados há um mês.



O objetivo é conseguir que fique abaixo de 20 casos, o que colocaria a nação fora da zona de risco.



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=33383&SEO=a-situacao-da-covid-19-em-portugal-e-descrita-como-estavel