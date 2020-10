PESCANOVA faz parceria com a BUYIN.PT e abre "Flagship store" no marketplace MercaChefe.pt

A BUYIN.PT S.A., proprietária da plataforma de comércio electrónico MERCACHEFE.PT e a PESCANOVA PORTUGAL estabeleceram uma parceria nos termos da qual a PESCANOVA passa a comercializar os seus produtos para o canal HORECA na plataforma de comércio electrónico MERCACHEFE.PT

O objetivo desta parceria é incrementar o comércio electrónico em Portugal, dando a possibilidade às empresas de poderem comprar online produtos que a PESCANOVA oferece. Nestes inclui-se toda a gama de produtos ultracongelados como CAMARÃO MOÇAMBIQUE, MIOLO CAMARÃO, LULA LIMPA, TENTÁCULOS DE POTA, BARRINHAS PESCADA, LOMBOS DE BACALHAU, PESCADA PANADA, MUSLITOS DO MAR, CAPRICHOS DO MAR.

O marketplace MercaChefe.pt compromete-se a fazer a recolha nos armazéns da PESCANOVA e a entrega em qualquer endereço de Portugal continental em 48 horas.

Fundada em 1960, em Vigo, a Pescanova caracterizada por ser uma empresa pioneira, introduziu a congelação em alto-mar, participou no nascimento da aquicultura. A Pescanova é a única empresa pesqueira que detém e controla todos os processos da cadeia: desde a extracção e cultivo da proteína marinha até ao seu processamento, distribuição e comercialização nos melhores mercados do mundo.

Actualmente, o Grupo Pescanova é um dos dez primeiros da indústria pesqueira no mundo. É especializado em pesca extractiva, cultivo, processamento e comercialização de produtos do mar e líder neste segmento de congelados em Portugal e Espanha. A empresa conta com cerca de 10 mil colaboradores nos cinco continentes.

A BUYIN.PT - Comércio Electrónico. S.A. é uma start-up tecnológica Portuguesa que criou e gere duas plataformas de comércio electrónico em Portugal, BuyinPortugal.pt e MercaChefe.pt, tendo iniciado as suas atividades nesta área em junho de 2016.

"Podemos agora oferecer aos profissionais e particulares a possibilidade de comprarem online e receberem na sua morada, diversos produtos que a PESCANOVA oferece" disse Ricardo Wallis, CEO da BUYIN.PT

"Flagship Store" PESCANOVA: https://mercachefe.pt/pt/pescanova

Site PESCANOVA: https://www.pescanova.pt

Foto: Por © Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22381117