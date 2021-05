Adriano Luz, António Fonseca e Maria João Pinho na nova curta de Filipe Melo.

Filipe Melo encontra-se neste momento a finalizar O Lobo Solitário - a segunda curta-metragem que assina como realizador é protagonizada por Adriano Luz e conta com António Fonseca e Maria João Pinho, entre outros, no elenco.



Rodado no final do passado mês de Janeiro nos arredores de Lisboa, O Lobo Solitário tem argumento e realização de Filipe Melo, direcção de arte de Juan Cavia, direcção de fotografia de Vasco Viana, edição de Gabriela Soares e som de Bruno Garcez e Dillon Bennett. A música original ficou, também ela, a cargo de Filipe Melo em parceria com The Legendary Tigerman.



O filme, produzido pela Força de Produção e apoiado pelo ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual, está neste momento na fase final de pós-produção. A estreia está prevista até ao final do ano, ainda sem data e local a anunciar.



O Lobo Solitário é o sucessor de Sleepwalk, o último trabalho cinematográfico do realizador. Rodada nos EUA no Outono de 2017 e estreada na edição de 2018 do IndieLisboa, Festival Internacional de Cinema, Sleepwalk foi a vencedora da edição de 2019 dos Prémios Sophia da Academia Portuguesa de Cinema ( na categoria de melhor curta-metragem ), entre muitos outros prémios e distinções nacionais e internacionais.

Força de Produção