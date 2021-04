Reabertura pode economizar 24 mil unidades do agroturismo na Itália

Roma 13 de abril (Prensa Latina) A possibilidade de reabrir as atividades de venda de almoços e jantares em espaços ao ar livre, garantindo a distância estabelecida, economizaria cerca de 24.000 unidades do agroturismo italiano, destacou hoje Coldiretti.

A maior confederação agroalimentar italiana falou nesses termos ao comentar a proposta contida no projeto de diretrizes de reabertura, que as Regiões devem apresentar ao Governo.



Uma medida prevista após os encerramentos intermitentes desde o início da pandemia que reduziu o rendimento das operadoras, com perdas de faturação estimadas em mais de 1,2 mil milhões de euros, afirmou a entidade agrícola.



Ele comparou, no entanto, que os estabelecimentos de agroturismo, muitas vezes localizados em áreas isoladas em estruturas familiares, com um número limitado de camas e mesas e grandes espaços abertos, são talvez os locais mais seguros onde é mais viável garantir o cumprimento das medidas. evitar o contágio.



Diego Scaramuzza, presidente da Terranostra (associação para o agroturismo, o meio ambiente e o território de Coldiretti), comentou a esse respeito que a fazenda desempenha um papel central para as férias após a pandemia na Itália, que além de contribuir significativamente para o turismo local na Itália o campo italiano, garante o respeito às distâncias sociais e evita a superlotação.



No interior da Itália, disse ele, as distâncias são medidas em hectares e não em metros.



Para Coldiretti, com o fechamento imposto por medidas sanitárias, além dos restaurantes, os efeitos se estendem aos produtores que ficam privados de grande parte da demanda.



Com a chegada da primavera, muitas dessas estruturas estão preparadas para uma das épocas de maior procura pelos amantes do campo.



Por esta opção de férias muitos turistas optam por ver o dia despertar entre plantas, flores e pássaros migratórios e até mesmo acondicionando a terra, semeando e colhendo os primeiros frutos para levar à mesa.



mem/smp/jcfl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=40235&SEO=reabertura-pode-economizar-24-mil-unidades-do-agroturismo-na-italia