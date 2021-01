Defesa de Lula recebe no Brasil mensagens comprometedoras de Moro

Brasília, 13 jan (Prensa Latina) A defesa do ex-presidente Luiz Inácio recebeu mensagens apreendidas da Polícia Federal, algumas comprometidas pelo ex-juiz Sérgio Moro, em uma operação contra criminosos cibernéticos, foi confirmada hoje.

As comunicações telefônicas coletadas incluem diálogos entre Moro e o advogado Deltan Dallagnol, ex-coordenador do grupo de trabalho da operação Lava Jato, em Curitiba.



A equipe jurídica do ex-presidente encaminhou manifestação ao gabinete do juiz Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), informando que retiraram dois discos rígidos externos dos arquivos da Superintendência de Polícia do Distrito Federal (DF).



Tal acesso a conteúdo pirateado de smartphones foi determinado por Lewandowski em 28 de dezembro.



No entanto, seu veredicto foi rejeitado por Waldemar Cláudio de Carvalho, ex-chefe da décima enfermaria da Cidade do México. O ministro do STF teve que apoiar sua decisão duas vezes até que ela fosse cumprida.



No período da ação policial, o site The Intercept Brasil divulgou uma série de conversas desonestas entre Moro e os fiscais Lava Jato. As mensagens expuseram a falta de imparcialidade de Moro (ex-ministro da Justiça) e sua influência nos procedimentos e estratégias de Lava Jato, bem como suas claras intenções de condenar Lula sem provas. A decisão de Lewandowski representa outra vitória judicial para o fundador do Partido dos Trabalhadores. No entanto, esclarece-se que Lula só pode ter acesso às conversas que 'lhe digam respeito, direta ou indiretamente, bem como aquelas relativas às investigações e processos criminais contra ele apresentados no décimo terceiro Tribunal Criminal Federal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, mesmo que ela seja estrangeira '.



